



Güç tuşu bozulan bir telefonda Factory Mode'dan nasıl çıkılır? Bazen telefonlar hasar aldığında, yazılımsal sorun yaşadığında veya benzer bir problemle karşılaştığında Factory Mode ekranı açılır. Ancak güç tuşunuz bozuksa ekrandan çıkamayabilirsiniz. Çözümü nedir?

Güç Tuşu Bozuk Telefonda Factory Mode'dan Çıkmak

Factory Mode'dan çıkmak için aşağıdaki tuşlardan en az birini kullanırsınız:

Ses Kısma + Güç + Home

Ses Kısma + Güç + Menu

Gördüğünüz gibi güç tuşu bozuk telefonda bu kombinasyonlar işe yaramaz. Dolayısıyla güç tuşu değişimi gerekli demektir. Zira güç tuşu olmadan Factory Mode'dan çıkmanın normal bir yolu yok.

Pilin Bitmesini Bekleyin

Factory Mode pek güç harcamasa da telefonun şarjının bitmesini bekleyin. Ardından telefonu şarja taktığınızda kendiliğinden açılması gerek.