Redmi Note 8 Pro Global MIUI 12 Güncellemesi Yayınlandı





Xiaomi'nin bir alt markası olan Redmi ve bu ailenin en dikkat cekici modeli olan Redmi Note 8 Pro için uzun zamandır beklenen MIUI 12 güncellemesi nihayet global kullanıcıları için bugün yayınlandı. Redmi Note 8 Pro, ülkemizde de ciddi bir satış başarısı yakalamış, özellikleriyle de herkesin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Şimdi telefona yeniden hayat verecek olan MIUI 12 güncellemesiyle beraber Redmi Note 8 Pro kullanıcıları için yeni bir dönem başlıyor. Görsel açıdan tamamen yenilenen MIUI arayüzü birçok yeniliği beraberinde getirmekte.

MIUI 12 Güncellemesi

Redmi Note 8 Pro, 20/07/2020 tarihli V12.0.2.0.QGGMIXM derleme numarasıyla stabil MIUI 12 güncellemesini resmi olarak bugünden itibaren kullanıcılara gönderilmeye başlandı.

Yukarıda güncelleme uygulamasından alınan ekran görüntüsü, beta kullanıcılarına gelen bir güncellemenin görüntüsü. Normal stabil kullanıcılara gelecek güncellemenin boyutu ekran görüntüsündeki 217 MB'dan daha fazla olacaktır.

Sistem arayüzü tamamen yenileniyor. Bildirim çubuğu baştan aşağı elden geçirilmiş. Yenilenen sistem animasyonları ise Android 10 tabanlı MIUI 12 işletim sistemine bambaşka bir hava katıyor. Bunların haricinde canlı duvar kağıtları, yenilenen dark mod gibi birçok yeni özelliği beraberinde getiriyor. Güncelleme baştada belirttiğimiz üzere Global kullanıcıları için yayınlanmış durumda. Güncellemenin OTA üzerinden sizlere gelmesini beklemek istemiyorsanız, buraya tıklayıp güncellemeyi indirebilir ve RECOVERY üzerinden Redmi Note 8 Pro modelinize yükleyebilirsiniz.