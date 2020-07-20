



Samsung Galaxy Z Fold 2 şüphesiz yılın en çok beklenen akıllı telefonlarından biri. Ve bugün, resmi tanıtıma üç haftadan daha az bir süre kaldı. Ürünün şık tasarımını ortaya çıkaran düşük kaliteli bir render görseli ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Z Fold 2 Görüntüsü İlk Kez Paylaşıldı

Hem Ishan Agarwal hem de Ice Universe görüntünün meşruiyetini doğruladı.

Başlangıçta Weibo'da yayınlanan ve daha sonra Twitter'da Ishan Agarwal tarafından paylaşılan söz konusu render, Samsung'un Galaxy Note serisinin ve Galaxy Z Fold serisinin tasarım dilini birleştirmeye karar verdiğini ortaya koyuyor. Her ikisi de aynı kamera modüllerine sahip.

Galaxy Z Fold 2'deki büyük kamera alanı içindeki iki kamera görülebiliyor. Bununla birlikte son raporlar akıllı telefonun toplam üç sensöre sahip olduğunu söylemişti.

Bunlar arasında 12 megapiksel ultra geniş açılı bir lens ile birleştirilmiş 12 megapiksel birincil kamera ve dijital kırpma özelliği ile 3x hibrit zumu destekleyen 64 megapiksel telefoto lens var.

Tüm bu kameraların Galaxy S20'den ödünç alındığı anlaşılıyor.

Harici Ekran Çok, Çok Daha Büyük

Daha önce bildirildiği gibi, Galaxy Z Fold 2'deki harici ekran, orijinal cihazda bulunan panelden çok daha büyük. Aslında çerçeveleri mümkün olduğunca inceltmek için tasarlanmış yeni bir en boy oranı var. Böylece ikinci ekran 4,3 inçten 6,23 inç'e ulaşıyor. Bu nedenle Galaxy Z Fold 2'deki harici ekran çok daha kullanışlı olacak.

Bu dramatik değişiklik, 10 megapiksel ön kamera ile zenginleştirilmiş.

Güney Koreli şirketin daha büyük iç ekranda da bazı değişiklikler yaptığına inanılıyor. Yani, 7,3 inçten 7,7 inç boyutunda bir artış iddia ediliyor ve ikinci 10 megapiksel selfie kamera için daha ince bir çentik olduğu belirtiliyor.

Galaxy Z Fold 2 basın renderinin yanı sıra Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Buds Live ve Galaxy Watch 3'ün görüntüleri yayınlandı. Bu ürünlerin ilk kez 5 Ağustos'ta Unpacked'da piyasaya sürülmesi bekleniyor ve yeni katlanabilir Samsung telefon gibi Mystic Bronze renginde satılacaklar.

Tüm serinin ön siparişlerinin etkinlikten kısa bir süre sonra başlaması bekleniyor, ancak ürünlerin tümü aynı anda çıkmayacak. Galaxy Note 20 serisi, 21 Ağustos Cuma günü gönderilmeye başlayacak, Galaxy Z Fold 2'yi satın alacaklar 20 Eylül Pazar gününe kadar beklemek zorunda.