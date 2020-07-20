Samsung One UI'ın Stok Android'den İyi Olduğu Yerler





Samsung'un özel One UI arayüzünün stok Android'e kıyasla kullanıcısına daha çok değer sunduğu noktalar var. Bu yazımızda bu faktörlere değindik. Bunlar Samsung'un One UI'ını stok Android'den daha iyi yapan eşsiz özelliklerdir.

Oyun Başlatıcısı

Telefonunuzda oyun oynarken oyununuz bir çağrı veya mesajla kesintiye uğrar. Oyun Başlatıcı yabi Game Launcher ayrıca oyun performansını optimize etmenin yanında bu tarz işlevler sunuyor.

Çift Messenger

Birkaç sosyal ağ ve messenger üzerinde birkaç hesap birden kullanıyorsanız stok Android telefon veya iPhone'da süreç zahmetlidir. One UI'da ise çift messenger işlevi var.

Güvenli Klasör

Hassas bilgileriniz varsa (fotoğraf, video vb.) Samsung telefonunda bunun için bir yer var ve buna Güvenli Klasör deniyor. Şifre korumalı bir yerdir.

One UI'da Çirkin Stok Android Emojileri Yok

Eğer emojiler önemliyse stok Android emojilerinin görünüşü iğrençtir. Samsung gibi bazı şirketlerin daha güzel görünen kendi emojilerine sahip olmasının nedenlerinden biri bu.

Yerel Ekran Kaydedici

Android'de hala eksik olan bir başka yararlı özellik de yerel ekran kaydedicidir. Bir videonun veya oyunun bir bölümünü paylaşmak istediğinizde, ekran kaydı, özellikle yerel olduğunda ve ek kaynak tüketmediğinde daha hızlı ve pratik çalışır.

iOS Benzeri Pil İstatistikleri

Bugünlerde en iyi telefonlarda bile yoğun bir şekilde kullanırsanız pili yaklaşık bir gün veya daha az gidiyor. Pil istatistiklerine sahip olmak güzel bir özelliktir. Elbette pil kullanımını artırmaz ancak pil kullanımınızın gelişmiş bir dökümünü görmek önlemler almanızı sağlar.

Arayüzü Sezgisel ve Özelleştirilebilir Kamera Uygulaması

Stok Android Google kamera uygulaması ne harika görünüyor ne de çalışıyor. Samsung'un One UI'daki kamera uygulaması oldukça iyi. Arayüz iyi düzenlenmiştir, jestleri destekler, kullanışlı işlevler sunar. Diğer telefon üreticilerinin Samsung'dan örnek alabileceği bir diğer nokta.

Samsung Uygulamaları

Hepimiz akıllı telefonda önceden yüklü yinelenen uygulamalara sahip olmanın sinir bozucu olduğunu kabul etsek de, One UI'daki Samsung çözümleri bazı noktalarda Google'dan daha iyi. Örneğin, Samsung Tarayıcı'da harika çalışan ve gece okumayı çok daha kolay hale getiren karanlık mod var. Varsayılan galeri uygulaması da çok duyarlı ve dağınık değil.

Hava durumu uygulaması, stok Google hava durumu uygulamasının eksik olduğu noktaları kapatıyor. Bazı insanlar için bu özellikler çok önemli olmayabilir ancak belirtmekte yarar var.

Samsung DeX ve Samsung Windows Bağlantısı

Samsung'un DeX sistemi, telefonunuzla bilgisayarınız arasında, diğer telefonlardan alamadığınız düzeyde bir çapraz çalışabilirlik sunuyor. Kurulduktan sonra Samsung ile Windows arasında dosya kopyalayıp yapıştırmak çok hızlanıyor, ayrıca metinlere ve bildirimlere Windows bilgisayarınızdan cevap vermeyi mümkün kılar, bu da oldukça kullanışlıdır.

Uyandırmak İçin Kaldır

iPhone'ların en kullanışlı özelliklerinden biri, telefonu kaldırdığınızda ekranın hızla açıldığıdır. Bununla birlikte, birçok stok Android telefonu bu işlevsellikten yoksun. Neyse ki, Samsung'un One UI'ında var. Varsayılan olarak açık değildir, ancak ayarlara gidip etkinleştirebilirsiniz ve çok zahmetsiz ve hoş bir deneyim sağlar.