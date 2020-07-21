



Pil kapasitesi kaçınılmaz olarak yaşla birlikte azalır. Ancak, pil ve ahize ömrünü uzatmak için yapabileceğiniz şeyler var. Android pilinizi şarj etmenin en iyi yolunun ne olduğunu merak ediyorsanız pil ömrünü en üst düzeye çıkarmak için bilimsel olarak kanıtlanmış bazı ipuçlarımız var.

Android Telefon En İyi Nasıl Şarj Edilmeli?

Zaman zaman “pil hafızasını” silmek için cihazı tamamen deşarj etmeniz ve yeniden şarj etmeniz gerektiği miti elbette bir yalandır. Kurşun asitli hücrelerden arta kalan bir efsanedir.

Kısmi şarj, lityum-iyon piller için en iyisidir ve bazı olumlu faydaları da vardır. Düşük voltaj pilin ömrü için iyidir ve kapasitede büyük düşüşler yaşanmasını geciktirir; şarj döngüsünün (pilin maksimum ömrü) sayısını artırır.

Battery University'ye göre hücre voltajındaki her 0.1V düşüş batarya ömrünü iki katına çıkarıyor. Bu nedenle telefonunuzu yüzde 30 ila 80 aralığında şarj etmek voltajı düşük tutar ve pil ömrünü uzatır.

Küçük ama düzenli şarjlar

Küçük ama düzenli şarjlar Li-ion piller için uzun şarj sürelerinden daha iyi.

Her şarj arasında pilinizin sadece yarısını kullandığınızda pil ömründe uzun vadede kayda değer bir iyileşme göreceksiniz. Bunu maksimum %80 şarj ile birleştirin. Yani bir cihazı asla uzun süreler %100 şarjda bırakmamalısınız.

Boşta şarj etmekten kaçının

Telefonu gece yatakta şarja bırakmak çok yaygın bir alışkanlıktır, ancak birkaç nedenden dolayı önerilmez. Dolu bir pile sürekli şarj gitmesi, metalik lityumun kaplanmasına neden olarak uzun vadede pil dengesini azaltır ve sistem genelinde arızalara ve yeniden başlatmalara neden olabilir.

İkincisi, yukarıda belirttiğimiz gibi, pili yüzde 100'e çıkarmak yüksek voltaj gerilim düzeyidir.

Android akıllı telefonunu şarj etmenin en iyi yolları: