Bazı Meizu Modelleri İçin Android 10 Kapalı Beta Güncellemesi Başladı





Geçtiğimiz ay Meizu firması tarafından 21 Haziran da açıklanan güncelleme takvimine göre, 21 Temmuz günü yani bugün itibariyle Android 10 adaptasyon süreci resmen başladı. Öncelikle güncellemenin Çin bölgesin de başlatıldığını sizlere belirtelim. Güncelleme bugün sadece 16S ve 16S pro modelleri için yayınlandı.

Normal takvime göre 16TH ve 16TH plus modelleri de bugün bu güncellemeyi alacaktı. Fakat yaşanan teknik bir aksaklıktan dolayı güncelleme şimdilik ertelendi. Yine firma tarafından yapılan açıklamalara göre güncelleme bu hafta içinde iki modele de gelmiş olacak. Meizu'nun Çin bölgesi için başlatmış olduğu Android 10 kapalı beta programına kayıtlar 31 Temmuz'a kadar devam edecek. Dileyenlerin hala kayıt olma şansları var.

Bu program doğrultusunda, 16s Pro, 16s, 16th Plus, 16th, 16T, 16Xs, 16 X, Note9, Note8, X8 modelleri Android 10 güncellemesini alacaklar. Bu hafta yine yukarıda belirttiğimiz gibi 4 model 16S, 16S PRO, 16TH ve 16TH plus modelleri önümüzdeki hafta yani Temmuz ayının son haftasında da geri kalan modeller bu güncellemeyi almaya başlayacaklar.

Android 10 Güncellemesi

Meizu firması bu güncellemeyle beraber birçok yeniliği kullanıcılarıyla buluşturmayı hedefliyor. Öncelikle sistem içerisinde Flyme 7 Çin sürümlerinden de bildiğimiz gece modu tam anlamıyla yenileniyor.

Artık Dark yani koyu mod şeklinde isimlendirilecek. Bu, Android 9 ve Android 10 sürümlerinde yer alan Dark Modun, Flyme sistemine entegre edilmiş hali diyebiliriz. Flyme'nin kendi gece modu tam olarak koyu değildi. Artık yeni sürümle beraber tam koyu bir şekilde kullanımı mümkün olacak. Bu en çokta AMOLED ekranlı Meizu akıllı cep telefonu kullananların işine yarayacaktır. Bunun dışında Meizu 16S Pro modeline 90Hz ekran özelliği bu güncellemeyle beraber getirilmiş durumda. Bu güncellemeyle Çift kablosuz ağ hızlandırma özelliği geliyor. Bununla beraber 2.4G veya 5G ağlarına aynı anda bağlanıp sorunsuzca geçiş yapabileceksiniz. Bu özellik sayesinde oyunlarda ki gecikme en aza indirilip, video izlerken yükleme hızınıda arttırmış olacaksınız. Kameraya yeni filtreler eklenmiş durumda.

Çoklu görev menüsüde yenilenmiş durumda. Görev menüsündeki kartların yerleşim düzenini ve animasyonlarını ayarlayabileceksiniz.

Güncelleme bu ve benzeri yenilikleri beraberinde getiriyor. Fakat henüz daha yolun başında olduğu için ilerleyen sürümlerde de Meizu tarafından yeni özellikler test edilecektir. Son olarak güncelleme şimdilik Çin bölgesinde test ediliyor. Global bölgeler için ne zaman başlayacağı konusunda netleşen bir durum yok. Fakat Çin bölgesinde stabil sürüm yayınlandıktan sonra Global bölgeler içinde muhakkak bir güncelleme yayınlanacaktır. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.