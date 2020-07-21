Fabrika Sıfırlama Koruması Nedir? Nasıl Açılır/Kapatılır?





Android cihazınızda Google hesabını açtığınızda Fabrika Sıfırlama Koruması veya FRP otomatik olarak etkinleştirilir. Aşağıda FRP kilidinin nasıl etkinleştirileceği / devre dışı bırakılacağı hakkında bilgi verdik.

Fabrika Sıfırlama Koruması Nedir?

Bir Android cihazda FRP etkinleştirildikten sonra, siz veya bir başkası cihazı normal Yedekleme veya Sıfırlama kullanarak biçimlendirmeye / fabrika ayarlarına sıfırlamaya çalışırsa, önce cihazın güvenlik PIN'ini girmesi gerekir. Bir hırsızın cihazınıza erişmeye çalıştığını varsayalım, güvenlik PIN kodunu bilemezse telefonu sıfırlayamaz.

Kısa bir süre önce telefonunuzla ilişkili Google hesabının şifresini değiştirdiyseniz, cihazı asla 24 saat içinde fabrika ayarlarına sıfırlamayın. Bunu yaparsanız telefonunuzu son 24 saat içinde şifresinin sıfırlandığı bir Google hesabıyla kurmanıza izin verilmez, güvenlik nedeniyle.

Nasıl Açılır?

Ayarlar ve ardından Hesaplar'a gidin.

Hesap ekle üzerine dokunun ve “Google” a basın. Ardından, hesabı eklemek için hesabınızın kullanıcı adını ve şifresini girin.

Nasıl Kapatılır?

Son 24 saat içinde Google hesap şifrenizi sıfırladıysanız, cihazınızı sıfırlamadan önce fabrika sıfırlama kilidini devre dışı bırakmanız gerekir.

Android cihazınızda fabrika sıfırlama korumasını devre dışı bırakmak için aşağıdaki üç şeyi yapmanız yeterli:

Kilit ekranı şifresini kapatın (varsa) OEM kilidini kapatın (varsa) Tüm Google hesaplarını cihazınızdan kaldırın ve ardından fabrika ayarlarına sıfırlama yapın.

Bu üç adımın ardından fabrika sıfırlama kilidi devre dışı olacak.

OEM Kilidini Kapatmak

Samsung gibi markaların telefonlarında OEM kilidi bulunabilir. Kapatmak için: