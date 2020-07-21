



Xiaomi Mi Mix Alpha geçen Eylül'de premium bir akıllı telefon olarak tanıtıldı. Xiaomi Aralık ayında bir lansman planlıyordu ancak daha sonra ürünü ertelemeyi seçti. Bu karara rağmen, yeni bir patent Çinli şirketin bu yıl ilan edilebilecek ikinci nesil bir model üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Xiaomi Mi Mix Alpha 2 Telefon Tasarım Dilini Değiştirebilir

İlk kez bu ayın başlarında bildirilen söz konusu patent, iki büyük ekrana sahip bir akıllı telefona ve kompakt bir kamera gibi uzanan bir zum lense işaret ediyor. 'AI Super Camera'dan da bahsediliyor.

Xiaomi patentli tasarıma geçerse, ortaya çıkan cihaz, yanlara uzanan çentiksiz büyük bir şelale ekranına sahip olacak.

Selfie kamera ve / veya 3D yüz tanıma sistemi için çentik veya delik yok.

Seçilen şelale paneli sayesinde ekran telefonun tüm tarafına doğru kıvrılıyor. Ancak orijinal Xiaomi Mi Mix Alpha'nın aksine bu ikinci nesil modelde bir ön ekran da var.

Erteleme kararının neden alındığı belli değil, ancak üretim konularının bununla bir ilgisi olabilir. Sonuçta tam şelale ekranlı bir telefon üretmek tüm cihazı saran bir ekran üretmekten çok daha kolay.

Xiaomi'nin akıllı telefonda kullanacağı kamera sensörü bu aşamada bir sır olarak kalıyor. Ancak 108 megapiksel şu anda en olası aday olabilir.

Dahili özelliklere gelince, Mi Mix Alpha 2'nin katlanabilir ürünlerden daha pahalı olan ultra premium bir akıllı telefon olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu nedenle, içeride üst düzey donanım beklenmelidir.

Yonga seti için en olası seçenek, Galaxy Note 20 Ultra'da da kullanılması beklenen yeni Qualcomm Snapdragon 865+. Bu yongada 5G ağ bağlantısı standart bir özelliktir. Büyük bir pil de olacak.