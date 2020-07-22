



Google, Android 11'in beta testini açtı ve şimdi Cihaz Yapılandırma Kılavuzu'nun sızdırılmış bir kopyası ilginç bir ayrıntı ortaya koydu. İşletim sistemini çalıştırmak isteyen gelecekteki tüm cihazların 2 GB'tan fazla RAM'i olması gerektiği belirtiliyor – 2 GB veya daha az RAM'i olanların Android Go kullanılması gerekiyor.

Android 11 ile 2GB RAM Tarih Oluyor

Bunun da ötesinde, 512 MB RAM'e sahip telefonlar artık GMS yükleme hakkını kaybedecek. Bu da artık teknik destek almayacakları ve ömürlerinin sonuna geldikleri anlamına geliyor.

Değişikliklerin 2020 dördüncü çeyrek itibariyle başlaması bekleniyor. Bu tarihte Android 11 çıkmış olacak. OEM'ler de ilk Android 11 güncellemelerini yayımlayacaklar.

Ancak belirtelim önceki Android sürümlerinden biriyle çıkmış olan 2GB RAM'i olan telefonlar böyle bir gereksinimden muaflar. Yani marka güncellemeyi yollarsa tam Android 11 sürümünü kullanabilecekler. Ancak bunun olma ihtimali çok düşük.

Android Go genellikle Google’ın açık kaynaklı işletim sisteminin hafif bir sürümü olarak tasarlanmıştır, yerel uygulamaların çoğu daha az sistem gereksinimi istiyor ancak aynı temel işlevselliği koruyor.