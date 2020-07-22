



Lenovo nihayet ilk Legion oyun akıllı telefonunu tanıttı. Legion Duel (Çin'de Legion Pro), 144Hz yenileme hızında ekranı, Snapdragon 865+ yonga seti gibi tüm en iyi donanım özelliklerine sahip. Telefon Asus ROG, Nubia Red Magic ve Black Shark serilerine rakip.

Lenovo Legion Duel: Snapdragon 865+, Yan Selfie Kamera ve 90W Şarj

Legion Duel, yukarıda belirtilen 144Hz yenileme hızına sahip 6.65 inç AMOLED ekran barındırıyor. Ekranda minimum çerçeveler, çift hoparlörler mevcut ve dahili parmak izi okuyucusu 240 hz örnekleme sunuyor. Yana monteli 20MP selfie kamera ekranda çentik olmamasını sağlar. Oyun deneyimine ek olarak basınca duyarlı yan tetikleyiciler ve optimum ses kaydı için 4 mikrofon var.

Lenovo cihazdaki tetikleyicileri 130+ oyun için optimize ettiğini açıkladı. Duel ayrıca iki ısı borusu ile gelişmiş bir soğutma sisteminin yanı sıra 100'den fazla uzun titreşim modeli sunan Lenovo'nun U-Engine çift X eksenli titreşim motoruna sahip.

Kaputun altında, Snapdragon 865'e kıyasla %10 CPU ve GPU kazancı vaat eden Snapdragon 865+ var. Telefon ayrıca 16GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 512GB UFS 3.1 depolama alanı ile birlikte geliyor.

Arka tarafta 16MP ultrawide lens ile birlikte 64MP birincil kamera var. Pil 5.000 mAh'de ve aslında iki 2.500 mAh hücreye ayrılıyor. Sadece 30 dakikada tam şarj yapabilen hızlı 90W hızlı şarj mevcut. Bunun için cihazda iki USB-C şarj yuvası var. Biri altta, diğeri solda.

Telefon, yüksek hızlı indirmeler ve kesintisiz düşük gecikmeli oyun deneyimi için 5G bağlantısı sunan Wi-Fi 6 destekliyor. Lenovo ayrıca, monitöre kolay bağlantı sağlayan bir yuva da dahil olmak üzere Legion Pro için bir dizi aksesuar sunuyor.

Lejyon Duel mavi ve kırmızı renklerle geliyor ve Çin'de 5 Ağustos'ta satışa sunulacak. Giriş seviyesi 8 / 128GB varyantının 3,499 CNY (500 $) olacak.

3.899 CNY (557 $) için 12 / 128GB'lık bir modelin yanı sıra 4.199 CNY (600 $) için 12 / 256GB'lık bir sürüm de var. 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı için 5,999 CNY (857 $) fiyat biçilmiş.

Telefonun daha sonra Avrupa, Orta Doğu, Asya Pasifik ve Latin Amerika'ya gelmesi bekleniyor. Alım gücü kaygıları nedeniyle Türkiye'ye gelmeyebilir.