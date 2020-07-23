



Söylentiler, Samsung'un Galaxy S20'nin bir Fan Edition sürümünü hazırladığı yönündeydi. Daha önce S20 Lite olarak geleceği söylenen telefonun, S20 serisinden Snapdragon 865 yonga seti ve 120Hz ekranı taşıması bekleniyor ve şimdi pil kapasitesi hakkında bazı bilgilerimiz var.

Samsung S20 Fan Edition ile Uygun Fiyatlı S20 Telefon

Bataryanın EB-BG781ABY model numarasını taşıması bekleniyor ve 4,500 mAh kapasiteye sahip olacak. Bu kapasite Galaxy S20+ ile tam olarak aynı kapasitedir. S20 FE’nin ekran boyutunun 6,5 ila 6,7 ​​inç arasında olduğu söyleniyor. Tahminlerimiz 6,5 inçten yana. Cihazdaki ekran FHD+ çözünürlüklü, Infinity-O stilli sAMOLED matrisli olacak.

Kameralar açısından, önceki söylentiler, 12MP ultrawide kamera ve 3x optik zoomlu 8MP telefoto modülünün yanı sıra 12MP ana lense işaret etmişti. Telefon ayrıca IP68 toz ve su geçirmezlik sunacak ve hem 4G hem de 5G versiyonlarında mevcut olacak. Yeni rapor ayrıca cihaz için kırmızı, beyaz, yeşil ve turuncu renklerini içeren olası seçeneklerden de bahsediyor.

Galaxy S20 FE'nin Güney Kore'de 900.000 KRW (752$) perakende fiyatıyla satış yapması bekleniyor ve Ekim ayında piyasaya sürüleceği söyleniyor. Bunlar sadece bu spekülasyonlardır ve değişime tabidir. Telefonun en başta Türkiye gibi alım gücü düşük ülkelerde satış yapması bekleniyor.