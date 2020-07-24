Galaxy S20 Ultra Root Adımları (Magisk ile TWRP Recovery Olmadan)





Galaxy S20 Ultra'yı root'lamadan önce cihazınızdaki bootloader kilidini açın. Root'lama işlemi telefon garantinizi geçersiz kılabilir. Ayrıca telefonunuzun tüm verilerini siler. Bu yüzden devam etmeden önce yedek alın. Galaxy S20 Ultra'yı TWRP recovery olmadan root'lamak istiyorsanız talimatları izleyin.

Galaxy S20 Ultra Root Adımları

Ön Gereksinimler:

Köklendirme sırasında beklenmedik kapanmaları önlemek için telefonunuzun pil seviyesi en az %70 olmalıdır.

Ayarlar> Geliştirici Seçenekleri'ne giderek telefonunuzda USB Hata Ayıklamayı etkinleştirin.

Samsung USB Sürücüleri'ni PC'nize indirin ve yükleyin.

Gerekli Dosyalar:

Samsung Galaxy S20 Ultra Root Talimatları:

Her şeyden önce, Samsung USB sürücüsünü PC'nize indirin ve yükleyin.

Ardından, yukarıdaki bağlantıdan ODIN yazılımını indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.

Samsung Galaxy S20 Ultra Firmware'ini indirin ve cihazınızın Dahili Depolama alanına kaydedin.

Geçerli işletim sistemi sürümünüz ile indirilen AP sürümü ve CSC aynı olmalıdır.

Firmware (Ürün yazılımı) sürümünüzü doğrulamak için Phone Info yükleyebilirsiniz.

İndirilen .zip dosyasındaki tüm dosyaları ayıklayın – “ AP ” yi cihaza kopyalayın.

” yi cihaza kopyalayın. Magisk Manager'ı indirin (en son sürümü indirin) ve cep telefonunuza yükleyin.

Yüklü Magisk'i açın ve Install 'u seçin, zip dosyası ve Patch Boot Image File'ı isteyecektir. Boot Image dosyasını seçin.

'u seçin, zip dosyası ve Patch Boot Image File'ı isteyecektir. dosyasını seçin. Kopyalanan AP File'a gidin ve dosyayı patch edin.

Şimdi, işlemin başarıyla tamamlanmasını bekleyin.

Son olarak, Magisk yamalı .tar dosyasını alacaksınız. .tar dosyasını, stok firmware dosyanızın bulunduğu klasörde bulacaksınız.

Magisk_patched.tar dosyasını PC'nize kopyalayın.

Odin Kullanarak Patched Boot Image'i Flash'lamak

İlk olarak, cihazınızı KAPATIN. Sesi Kısma + Sesi Açma Düğmelerini basılı tutarak Download Mode'a girin ve USB veri kablosunu kullanarak cihazınızı PC'ye bağlayın. Samsung logosu göründüğünde, tüm tuşları serbest bırakın.

Telefonunuz şimdi Download Mode'dayken uyarı gösterecektir, devam etmek için Sesi Açma düğmesine basmanız yeterlidir.

Odin aracını çalıştırın ve Added mesajını gösterecektir.

Bu mesajı almazsanız yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Added mesajını seçtikten sonra, AP / PDA düğmesi ile Magisk yamalı (patched) dosyayı seçin. Odin'deki Auto Reboot seçeneğinin işaretini kaldırın. Aynısı diğer çıkartılan veriler için de geçerlidir.

AP dışındaki tüm dosyaları seçin. AP, Magisk yamalı dosya olmalıdır.

Başlat düğmesine basın ve işlemlerin bitmesini bekleyin. İşlem tamamlandıktan sonra, Download Mode'dan çıkmak için Ses Kısma + Güç düğmesine basın. Ekran kapandığında, Recovery Mode'a önyükleme yapmak için hemen Ses Açma + Güç düğmelerine basın.

Cihaz Recovery Mode'a girdiğinde Wipe Data'ya gidin ve verileri silmek için Yes'i seçin. İşlem telefonunuzdaki verilerinizi siler.

Root'lu İşletim Sistemine Nasıl Önyüklenir?

Root'lu işletim sistemine önyükleme yapmak için Ses Açma + Güç düğmelerini basılı tutun. Şimdi Bootloader uyarısı göründüğünde tüm tuşları bırakın. Telefonunuzun root durumunu kontrol etmek için Root Checker uygulamasını yükleyin.

uygulamasını yükleyin. Stock Recovery Boot – Sesi Açma + Güç düğmelerine basılı tutun, Sesi Açma tuşuna basılı tutarken Güç tuşunu bırakın.

Bunlar TWRP Recovery kullanmadan Magisk ile Galaxy S20 Ultra'yı root etmek için gereken tam adımlardı. Herhangi bir sorunuz varsa forum alanında bize bildirin.