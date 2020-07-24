HDR Ekranlı Telefon Alınır mı?





Yüksek Dinamik Aralık (HDR), ekran teknolojisindeki en büyük terimlerden biri. Son birkaç yılda HDR ekranlı telefonlar arttı. Peki HDR ekranlı bir telefonu almaya değer mi?

HDR Ekranlı Telefonlar

HDR ekranlar medya içeriklerinde tipik olarak Standart Dinamik Aralık (SDR) eşdeğerlerinden daha gelişmiş renkler, üstün kontrast ve genel olarak daha iyi görüntüleme deneyimi vaat ediyor.

Giderek artan sayıda video akışı hizmeti HDR içeriğini de destekliyor; video ve oyunlarda HDR desteği yükseliyor. Peki HDR ekran bir akıllı telefon satın alımında önemli bir faktör olmalı mı? Örneğin neredeyse sadece HDR özelliği ile ayrılan bir Redmi Note 9 Pro ile Note 9S'te olduğu gibi.

Hareket Halindeyken ve Evdeyken

Konu HDR TV'ler olduğunda en iyi görüntüleme deneyimini elde etmek kolaydır. Biraz renkleri kalibre eder ve odadaki ışığı dikkatlice ayarlarsınız. Ancak akıllı telefonlarda bu olanaklar ideal olmaktan uzaktır.

İnsanlar cihazlarını dışarıya çıkartır, farklı aydınlatma ortamlarında kullanır veya yataktayken ekranı garip açılardan izlerler. Ayrıca inişli çıkışlı 4G veri hızları da işin içine girince mobil kullanıcılar ideal HDR görüntüleme deneyimini elde edemezler.

Dış mekandaki ekran parlaklığı, sınırlı pil ömrü ve dengesiz veri hızları telefonlarda HDR özelliğini pratiklikten uzaklaştırıyor.

Tamamen Kullanışsız Değil

Elbette bu gerçekler HDR'ın telefonlarda tamamen anlamsız olduğu anlamına gelmiyor. Oturma odanızda 10 bit HDR içerikten keyifle yararlanabilirsiniz. Yüksek kontrast oranı, daha geniş renk gamı ​​ve daha yüksek tepe parlaklığı ile HDR ekranlı bir telefon SDR içeriği bile daha canlı ve daha parlak gösterebilir.

Parlaklık Sorunu

Pil ömrü akıllı telefon kullanıcıları için daima endişe kaynağıdır. HDR ekranda kontrast oranını artırmak ve ek 10 bit renk verisinden en iyi şekilde yararlanmak gerektiğinden daha yüksek tepe parlaklığı kullanımı gerektirir. Bu da HDR olmayan telefona göre pil ömrünü kısar.

Zira HDR sertifikası alması için bir telefonun 540 nit yoğun parlaklık ve en az 0.0005 nit çıkışı yapabilmesi gerekiyor.

HDR, Genel Görüntü Kalitesini Düşürebiliyor

Bununla birlikte bu en yüksek parlaklığa ulaşmak için panelin maksimum kapasitesinin ötesine geçilmesi gerekiyor. Bu da maalesef panelin görüntü kalitesini biraz düşürüyor. Bir dakika, HDR'lı telefonun daha iyi görüntü sunması gerekiyor muydu? İronik ama gerçek.

Daha yüksek parlaklık ayrıca normalden çok daha fazla pil tüketerek kullanıcıların hareket halindeyken HDR içerik izleyebileceği süreyi azaltır.

Sırf HDR'ı İçin Telefon Alınır mı?

Video ve film içeriklerinizi sürekli dışarıda hareket halindeyken izlemeyi seviyorsanız HDR ekranlı bir telefondan pek yararlanmanız zor. Bunun dışında medya içeriklerini en çok evinizde görüntülüyorsanız HDR ekrandan hoşlanabilirsiniz. Ancak unutmayın HDR sertifikası almak pahasına artırılan ekran parlaklığı telefonun genel görüntü kalitesini (renkler gibi) düşürebiliyor. Verebileceğimiz en iyi tavsiye, Xiaomi Redmi Note 9S gibi ucuz HDR telefonlara şüpheyle yaklaşmaktır.