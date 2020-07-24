



Foxconn, Hindistan'daki Chennai fabrikasında iPhone 11 modellerini monte etmeye başladı. Apple geçen yıl iPhone XR'nin ardından birçok yeni iPhone üretimini Hindistan'da yapacağını açıklamıştı. Haberler çok sayıda yerel iPhone satış noktası ve marka tarafından doğrulandı. Hindistan üretimi ilk iPhone 11'ler şu anda yerel perakendecilerden tarafından satın alıma açıldı.

iPhone 11 Üretimi Başladı

Apple geçtiğimiz yıllarda Wistron aracılığıyla ilk nesil SE'nin yanı sıra iPhone 6s ve 7 serisini Hindistan'da üretmişti. Bu hareket, Apple'ın Hindistan dışında üretilen telefonlara %20 ithalat vergisi ödemesini önleyerek modellerinde daha rekabetçi bir fiyat elde etmesini sağlayacak.

Bu fiyatlandırma iPhone 11'in Hindistanlı tüketiciler tarafından da daha sıcak karşılanmasını sağlayacak ve akıllı telefon pazarındaki sıralamasını artırmasına veya korumasına izin verecek. Son raporlara göre Foxconn, iPhone üretim tesislerini Çin dışına daha fazla oranda taşımak için Hindistan'daki üretim tesislerine 1 milyar dolardan fazla yatırım yapacak.