



Samsung Galaxy M51'in Mart ayında ortaya çıkan CAD tabanlı renderleri, arkada üçlü bir kamera kurulumu olduğunu gösterdi. Ancak ayrı raporlar daha sonra M51'in arkada 64MP dörtlü kamera sunacağını iddia etti ve SamMobile'deki insanlar artık 64MP'in birincil kamera olduğunu ve 12MP'in ultra geniş kamera olduğunu belirtiyorlar. Diğer iki modülün amacı şu anda bilinmemekte.

Galaxy M51, A51'den Daha İddialı Olabilir

Samsung'dan henüz Galaxy M51 hakkında hiçbir şey söylemedi, ancak modeli SM-M515F olan ve geçen ay Geekbench'te karşımıza çıkan bir Samsung cihaz var. Bu süreçte öğrenilen önemli özellikleri arasında Snapdragon 675 yonga setini taşıdığı ve 8GB RAM ile Android 10 sunduğu var.

Yani Samsung Galaxy M51 iyi bir noktaya fiyatlandırılırsa en az A51 kadar iddialı olacak. Galaxy M51'in tam bir piyasaya sürülme tarihi yok, ancak akıllı telefonun Eylül ayında Hindistan'da piyasaya sürüleceği biliniyor. Güney Asya ülkesindeki lansmandan önce başka bir ülkede daha çıktığını da görebiliriz.

Cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Ancak ihtimaller yüksek.