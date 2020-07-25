



ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei'yi geçen yıl Varlık Listesine koyduğunda, şirketin 2018'de 18 milyar dolar harcadığı ABD tedarik zincirine erişemeyeceği anlamına geliyordu. Huawei'in artık Google Mobil Hizmetlerini lisanslayamayacağı anlamına da geliyordu. Android sürümü gibi. Bu, Google'ın Play Store, Arama, YouTube, Haritalar, Drive ve Gmail gibi Android uygulamalarının Huawei'in telefonlarında çalışamayacağını gösterdi. Çin'de, çoğu Google uygulaması yine de ülkede yasaklandığından bu önemli değil. Ancak, Huawei'nin uluslararası modellerini satın almak için kullanılan diğer ülkelerdeki tüketiciler, uygun bir mobil ekosistem olmadan yüksek kaliteli bir telefon için büyük paralar ödemekten kesinlikle mutlu olmazlardı.

Huawei Ekosistemi Her Şeye Rağmen Genişliyor

Dün Çinli üretici, 19. Çin İnternet Konferansı sırasında Huawei Mobil Servisler (HMS) Ekosistemiyle ilgili en son verileri açıkladı. HMS Ekosistemi, yıllık %32 artışla 700 milyon Huawei kullanıcısına ulaştı. Ekosisteme kayıtlı geliştiricilerin sayısı yıllık bazda %76 artarak 1.6 milyona ulaştı.

Huawei Tüketici İşletme Grubu Başkanı Zhang Ping'an, "Huawei'in resmi uygulama dağıtım platformu AppGallery, 170'ten fazla ülke ve bölgeyi kapsıyor. Bu kapsamda yerel dijital inovasyonu dünyayla paylaşmayı umuyoruz. Küresel ortaklar tarafından geliştirilen her yenilikçi uygulamanın 700 milyon Huawei cihaz kullanıcısının tamamına ulaşmasını istiyoruz." Şirket ayrıca, Huawei Video, Huawei Music ve Huawei Reader gibi küresel Huawei Mobil Servis uygulamalarının "daha fazla ülke ve bölgedeki tüketicilere yüksek kaliteli hizmet ve içerik getirdiğini" belirtti.

Mayıs ayında Huawei tarafından geliştirilen Petal Search adlı ilginç bir uygulamadan bahsettik. Amazon, Snapchat, Speedtest.net ve AccuWeather gibi ABD'li uygulamalar bile Petal Search kullanılarak Huawei telefona yüklenebiliyor. Huawei bunu kurulum gerektirmeyen uygulama özelliği olarak adlandırıyor. Apple'ın iOS 14'te gelen Uygulama Kliplerine ve Android'in Anında Uygulamalarına benziyor.

Ancak Huawei, TSMC'nin yerini dolduramazsa sorun yaşayacak; dökümhane bu yıl son teknoloji 5nm yongalarını üretecek. Huawei'in ilk 5nm yongası olan Kirin 1020'nin TSMC'ye dair sorunlar çözülene dek gelmesi beklenmiyor.