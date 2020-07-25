



Apple ile ilgili konularda saygın sızıntılara imza atan bir kaynağa göre şirket 8 Eylül'de iPhone 12 ailesini tanıtacak ve Apple Watch Series 6 da aynı tarihte çıkış yapacak. Ayrıca sızıntıcı yeni iPad Pro'nun, Apple Glass'ın ve de Apple'ın dahili çipleriyle geleceği söylenen MacBook'ların 27 Ekim'de tanıtılacağına da işaret etti.

iPhone 12 Çıkış Tarihi ve Apple Çipli Mac'ler

Böylece iPhone 12 lansman tarihi açıklandı ve Apple çipli Mac'lerin de Ekim'den sonra satışa çıkacağı öğrenildi. Henüz hiçbir şey doğrulanmasa da, Apple'ın geçmişteki tarih seçimi nedeniyle bu söylentiye inanma eğilimindeyiz.

Geçen yıl iPhone 11 ailesi 10 Eylül Salı günü çıkış yaptı ve bu yıl 8 Eylül yine Salı gününe denk geliyor. Apple, işleri programda tutmayı seven bir şirket. Ayrıca rapor yeni bir iPad'in çıkacağını söylemenin yanı sıra iPhone'lar ve AirPod'lar için uzun zamandır beklenen AirPower şarj pedinin de nihayet tanıtılacağını açıklıyor.

Elbette bu etkinlik devam eden COVID-19 salgını nedeniyle çevrimiçi olacak.

27 Ekim'de muhtemelen yeni iPad Pro ile birlikte Apple çiplerini kullanan yeni MacBook ve MacBook Pro 13'ü de göreceğiz. Bir de Apple Glass adı altında bir proje var ve içeriği bilinmiyor.

Verilen tarihler, geçmişteki diğer söylentilerin önerdiği tarihlerle uyumlu olduğundan, mevcut sızıntının en azından makul olduğunu söyleyebiliriz.