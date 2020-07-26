



Ögeyi Denetle yani View Source özelliği tüm Chrome ve Firefox ve diğer benzer tarayıcılarda bulunan kullanışlı bir işlevdir. Web sayfasının açık kaynak kodlarını görmenizi ve düzenlemenizi sağlar. Peki Android, iOS telefonda Ögeyi Denetle nasıl açılıyor?

Android, iOS'te Ögeyi Denetle Nasıl Yapılır?

Android Telefonda:

Android telefonunuzda Google Chrome tarayıcısını açın.

Kaynak kodunu görüntülemek istediğiniz web sayfasını açın.

Adres çubuğuna bir kez dokunun ve imleci URL'nin önüne getirin.

View-source: yazın ve enter'layın.

Örneğin: view-source:https://www.akillitelefon.com

iOS'li iPhone, iPad'de:

iOS'te ise Safari'yi açın, sayfayı yer imlerine kaydedin.

Yer imi menüsünden kaydedilen bağlantıya basılı tutun.

Düzenle deyin ve çıkan iki satırdan alttakine aşağıdaki kodu yapıştırın:

javascript:(function(){var a=window.open('about:blank').document;a.write('Source code of '+location.href);a.close();var b=a.body.appendChild(a.createElement('pre'));b.style.overflow='auto';b.style.whiteSpace='pre-wrap';b.appendChild(a.createTextNode(document.documentElement.innerHTML))})();