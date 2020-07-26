



Microsoft geçtiğimiz günlerde Project xCloud'u Eylül ayında başlatacağını duyurdu, ancak bulut akış hizmetinin tam olarak nerede kullanılabileceğinden bahsetmedi. Bilmeyenler için Project xCloud ile Android ve iOS kullanıcıları telefonlarında veya tabletlerinde Xbox ve PC oyunları oynayabilecek.

Destiny 2, Project xCloud ile Android ve iOS'te

Daha da önemlisi, Microsoft Project xCloud'u Xbox Game Pass Ultimate aboneliklerine dahil etti, yani ayda 15 $ karşılığında PC, Xbox One veya mobil cihazlarda yüzlerce oyun oynayabilirsiniz. Microsoft'un Xbox Game Pass ve Ultimate hizmetleri, yüzlerce oyuna sahip olmak zorunda kalmadan erişmenizi sağlar. Eğer bir oyuncuysanız bulabileceğiniz en iyi anlaşmalardan biri.

Microsoft bu hafta başındaki Xbox Game Showcase sırasında Destiny 2'nin Eylül ayında Xbox Game Pass'e geleceğini açıkladı. Oyun abonelik hizmetinin bir parçası olacağından, Ultimate için ödeme yapanlar, Destiny 2'yi hareket halindeyken buluttan telefonlarında veya tabletlerinde oynama seçeneğine sahip olacaklar.

Forsaken ile başlayan tüm paketler, tüm Xbox Game Pass aboneleri için Destiny 2 ile birlikte ücretsiz olarak sunulacak. Bir sonraki Destiny 2 paketinin yani Beyond Light'ın 10 Kasım'da çıkacağını ve lansman sırasında tüm Xbox Game Pass abonelerine ücretsiz olacağını da eklemeye değer.