Mistik Beyaz Renkli Samsung Galaxy Note 20 Ultra





Samsung Galaxy Note20 Ultra'yı şimdiye kadar iki renkte gördük – Mystic Bronze ve Mystic Black. Şimdi Mystic White adında bir renk daha var. Yukarıdaki resme göz atabilirsiniz. Galaxy Note20 Ultra'nın 5 Ağustos'ta Samsung'un çevrimiçi Unpacked etkinliğinde duyurulması bekleniyor. Samsung'un amiral gemisi hakkında henüz resmi bir şey bilmiyoruz, ancak son zamanlarda yapılan bir sızıntı, 2020 Galaxy Note'un neler sunacağına dair çok ayrıntılı bir resim çizdi.

Mistik Beyaz Renkli Samsung Galaxy Note20 Ultra

Sızan bilgilere göre Galaxy Note20 Ultra, Avrupa'da Exynos 990 SoC ile çıkacak, Android 10 çalıştıracak ve 12GB RAM ve dahili olarak 512GB'a kadar depolama alanına sahip olacak.

Akıllı telefon, 10MP selfie kamera için merkezde bir deliği olan 6.9 inç 120Hz WQHD+ AMOLED ekrana sahip olacak.

Galaxy Note20 Ultra, 9 ms gecikme süresine sahip bir S Pen ile birlikte gelecek ve tüm cihazı çalışır durumda tutacak 4.500 mAh bir pil olacak.

Vanilya Note20 de bu haftanın başlarında tüm ihtişamıyla sızdı. Tüm özelliklerini ve resimlerini kontrol etmek için bu yazımıza göz atın.