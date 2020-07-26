



SIM çıkarma iğnesinin SIM tepsisini çıkarmaya çalışırken kırılması senaryosuyla sık karşılaşılıyor. SIM iğnesi SIM tepsisinin içinde kalırsa bu durumda SIM tepsisini normal yollarla çıkarma şansınız kalmaz. Peki ne yapılmalı?

SIM Yuvasını Açarken İğnenin Kırılması

Aşağıdaki çözüm adımlarına göz atın ve cihazınız için işe yarayıp yaramadıklarına bakın:

Cımbız Kullanmak

Uygun bir cımbız ile SIM tepsisinde sıkışan iğneyi yerinden çıkarmayı deneyebilirsiniz. Bu işlemde asla SIM tepsisini hedef almayın. Sıkışan SIM tepsisini zorlamak tüm tepsi düzeneğini kırabilir.

Mıknatıs Kullanmak

SIM yuvasının daha içinde kırılan bir iğneye cımbızla ulaşmak mümkün olmayabilir. Bu durumda elinizdeki bir mıknatısı kullanarak iğneyi çıkarmayı veya en azından ucunu dışarı çıkarmayı deneyebilirsiniz.

Sıkışan İğneyi Ataç ile İtmek

Yukarıda iğneyi çıkarma adımlarından bahsettik. Ayrıca iğneyi itmek de iyi bir çözümdür. Ancak belirtelim daha risklidir ve son çare olmalıdır. Eğer şanslıysanız sıkışan iğne itildiğinde tepsi açılacaktır.

Cihazı Servise Götürmek

Cihazın iPhone ya da Android olmasına göre uygun bir yetkili servise gidin ve probleminizi anlatın. Sorunu muhtemelen birkaç dakika içerisinde çözeceklerdir.