



Qualcomm, Quick Charge 5'in piyasaya sürülmesiyle hızlı şarj kralı unvanını geri kazanmak istiyor. QC4'ten büyük bir sıçrama söz konusu. Yeni teknoloji pili 10°C daha serin tutarken 100 Watt ve daha yüksek hızları destekliyor ve çalışması %70 verimli.

Quick Charge 5 Duyuruldu: 100W Üstü Hız, 5 Dakikada %50 Şarj

Qualcomm testlerine göre, 4.500 mAh pil sadece 5 dakikada %0'dan %50'ye kadar şarj edilebiliyor. Böyle bir pilin tam şarj olması 15 dakika sürecektir. 2.250 mAh şeklinde iki hücreye ayrılmış çift bataryayı da şarj edebiliyor ve hatta üçlü şarj da desteklenmektedir.

QC5 şarj cihazlarının 3.3 veya 5 Amper akım veya (daha güçlü üniteler için) 5+ Amper ile minimum 3.3 ve 20 Volt arasındaki çıkış voltajlarını desteklemesi gerekiyor.

Quick Charge 5, USB Güç Dağıtımı PPS'nin üzerine inşa edildi. Ancak QC2 ve sonraki sürümlerle geriye dönük uyumluluk söz konusu. Apple aygıtlarının yanı sıra standart USB PD aygıtlarıyla da çalışabiliyor (iPhone 7 ve daha yenisi).

Qualcomm, Quick Charge 5 sisteminin daha güvenli olduğunu iddia ediyor. 8 seviye gerilim koruması, 3 seviye akım koruması, 3 seviye termal koruma ve 3 zamanlayıcı koruması ve ayrıca 25 V'de aşırı gerilim koruması var.

Qualcomm, bu yılın üçüncü çeyreğinde akıllı telefonlarda Quick Charge 5'i görmeyi bekliyor. SMB1396 ve MSB1398 – üreticilerin kullanabileceği iki şarj denetleyici yongası olacak. Hem kablolu hem de kablosuz şarjı destekler ve üreticinin telefon tasarımlarına bağlı olarak 1 hücreli ve 2 hücreli pille kullanılabilir (1 hücre tasarımı, hala oldukça hızlı olan 45 W şarj ile sınırlı olacak).

Snapdragon 865 ve 865+ zaten QC5'i destekliyor, ancak bu durum mevcut telefonların Quick Charge 5 kullanabileceği anlamına gelmiyor (yonga setinin yeni SMB yongalarıyla eşleştirilmesi gerek).