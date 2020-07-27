



Android oyun konsolları tutmadı o yüzden bu yüzden şimdilik Android oyunları sadece telefonda oynanıyor. Yarın duyurulacak olan nubia Red Magic 5S en yeni oyun telefonlarından ve şaşırtıcı özellikleri var.

Red Magic 5S ile Oyunu TV'ye Yansıtın, Telefonu Kontrolcü Yapın

Düşük gecikmeli kablosuz bağlantı yoluyla telefonun ekranındaki oyunu TV'ye yansıtabilecek ve telefonu kontrol cihazına çevirebileceksiniz. Nubia ekibi, farklı oyun stillerine uyması için altı farklı kontrol cihazı arayüzü hazırladı ve kendi kontrolör düzeninizi oluşturabilmeniz için kapsamlı özelleştirme seçenekleri olacak.

Bu özelliğe ilişkin teaser görselinde hem 4K hem de 144 Hz'yi destekleyeceğinden bahsediliyor. Bunun aynı anda olup olmadığı net değil ancak gerçekçi olmak gerekirse ayrı ayrıdır. En son HDMI 2.1 desteklenecek.

Telefonun ekranında 240Hz dokunmatik örnekleme hızı var, böylece kullanıcı girdilerine hızlı bir şekilde yanıt verebilir. 320Hz dokunmatik örnekleme oranını etkinleştiren özel bir donanım sayesinde omuz düğmeleri daha da hızlı.