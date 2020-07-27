



XIAOMI Redmi Note 8 Pro'da ağ ayarları nasıl sıfırlanır? Wi-Fi ayarları nasıl sıfırlanır? Veya Redmi Note 8 Pro'da mobil veri ayarları veya Bluetooth ayarları nasıl sıfırlanır? XIAOMI Redmi Note 8 Pro'daki Wi-Fi ağları listesi nasıl silinir? İşte tüm bunların cevabı bu rehberimizde.

Redmi Note 8 Pro Ağ Ayarlarını Sıfırlama

Aşağıda sunulan talimatlarda, XIAOMI Redmi Note 8 Pro'da ağ ayarlarını nasıl sıfırlayacağınızı gösteriyoruz. Fabrika ağ yapılandırmasını geri yüklemek istiyorsanız WiFi, Bluetooth ve ayrıca mobil verileri sıfırlamak için birkaç menüyü izlemeniz gerekecek.

Cihazın orijinal Android 9.0 Pie ağ yapılandırmasına geri dönmek yaşadığınız WiFi ya ad 3G/4G sorunlarını çözebilir. Eğer sıfırlama işinize yaramazsa o halde cihazınızı yedekleyin ve baştan yükleyin.

Adımlar