



Galaxy Tab S6 5G'yi piyasaya sürdükten yarım yıl sonra Samsung, muhtemelen 5 Ağustos'taki Unpacked etkinliğinde Note20 ikilisinin yanında çıkacak yeni bir amiral gemisi tablet serisi hazırlıyor. Yeni Tab S tabletlerde S Pen desteği bulunacak.

Samsung Tab S7/S7+ Özellikleri: İlk 120 Hz Ekran ve S865+ Çipler

İki model olacak: Galaxy Tab S7 ve S7+, her ikisi de S6'daki 10.5” panelden daha büyük olacak olan farklı ekranlar kullanacak. Bunlar Samsung'un özellikle 120 Hz'lik yüksek yenileme hızına sahip ilk tabletleri olacak.

Galaxy Tab S7+, 2.800 x 1.752 piksel çözünürlüğe sahip 12.4 ”AMOLED ekrana (ve ekran içi parmak izi okuyucusuna) sahip. Tab S7 ekranı 11” LTPS LCD olacak (2.560 x 1.600 piksel, yana monte edilmiş FP okuyucu bulunacak). LCD, AMOLED panelden biraz daha parlak olacak; 420 nit ve 500 nit.

S Pen, Note20 Ultra ile aynı 9 ms gecikme süresine sahip olacak. Hızlı yanıtın, kağıda yazıyormuşsunuz gibi hissettireceği iddia ediliyor. Arkadaki kameralardan uzanan dekoratif şerit, prob ucunun manyetik bağlantı noktası olacak.

Her iki tablete de Snapdragon 865+ yongaseti (yeni yongayı kullanan ilk tabletler) güç verecek. 6GB'den başlayarak yüksek hızlı LPDDR5X RAM ve 128GB depolama ile eşleştirilecek. Tabletlerin 5G versiyonları 256GB depolama alanına sahip olacak, muhtemelen daha fazla RAM de olacak (ayrıca bir microSD kart yuvası da).

Daha küçük Tab S7'de 7.040 mAh pil bulunurken, S7+ daha büyük 10.090 mAh pil taşıyacak. Her ikisi de USB-C portu üzerinden 45W hızlı şarjı destekleyecek, ancak tabletlerin kutuda sadece 15W şarj cihazıyla birlikte gelmesi beklendiği için kendiniz tedarik etmeniz gerekecek.

S7 artı modelden daha hafif olacak, 495g vs 590g, ancak S7+ 5.7 mm ile daha ince olacak (kardeşinin 6.34 mm kalınlığına kıyasla). Metal gövdeleri Mystic Bronze, Mystic Silver ve Mystic Black renklerinde gelecek.

Tabletlerin sırtlarında çift kamera olacak – 30 fps'de 4K video kaydı yapabilen 13MP sensörlü geniş bir kamera ve 5MP ultra geniş açılı kamera ve bir LED flaş. Tabletlerdeki üçüncü ve son kamera 8 MP selfie kamerası olacak.

Amaç Galaxy Tab S7 ve S7+'ın iPad Pro ve Surface ile rekabet etmesini sağlamak. Bu amaçla Samsung, DeX modunda kullanmak için geniş bir kaydırma tuş takımına sahip bir klavye eklentisi var.

Verimlilik için iyileştirilmiş bir Samsung Notes uygulaması bulunacak ve Microsoft’un OneNote ve Outlook'u ile entegrasyonlar olacak. İki Galaxy Tab S7 tableti de yanda Dolby Atmos desteğiyle dört AKG hoparlöre sahip oldukları için multimedya deneyimi de harika olacak.

Yeni Tab S7 tabletlerin fiyatları ve çıkış tarihleri ​​hakkında henüz bilgi yok.