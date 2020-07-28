



EVE Online, küçük bir şirketi bir gecede büyük bir şirkete dönüştürebilen oyunlardan biridir. İzlandalı stüdyo CCP Games tarafından geliştirilen uzay tabanlı MMORPG, 2013'ün başında 500.000 aboneye ulaştı. MMORPG'lerin altın çağıydı ve EVE Online, bu türün finansal olarak en verimli oyunlarından biriydi.

Efsanevi MMO EVE Online Android ve iOS'e Geliyor

EVE Online tarafından sunulan bir oynanış elementlerinden biri de oyuncuların diğer oyunculardan kaynak çalmasına veya zorla gasp etmesine izin veren sistemdir. Dört yıl önce, geliştirici CCP Games, EVE Online'ın sınırlı içerik içeren ücretsiz bir sürümünü yayınladı.

Bu yılın başlarında CCP Games, eleştirmenlerce beğenilen MMORPG'nin mobil versiyonu olan EVE Echoes'in COVID-19 salgını nedeniyle erteleneceğini duyurdu. Bugün erken saatlerde, geliştirici sonunda EVE Echoes'un 13 Ağustos'ta Android ve iOS'e çıkış yapacağını doğruladı.

EVE Echoes, sekiz binden fazla güneş sistemi ile devasa ve kalıcı bir evrene sahip olacak. MMO olduğundan, oyuncular geniş bir seçenek yelpazesinden kendi yollarını seçmekte özgür olacaklar, uzay araştırmalarının yanı sıra PvP ve PvE savaşları, madencilik, ticaret ve karmaşık bir ekonomik yapı var.

Oyun her iki platformda da ücretsiz oynanacak, bu nedenle telefonunuzun gereksinimlerini destekliyorsa denememek için bir neden yok. Tabii ki, oyunun uygulama içi satın alımları da ağır olmasını bekleyin, ancak PC sürümü gibi ise, çok uzun bir süre herhangi bir şey satın almak zorunda kalmazsınız. Artık herkes oyun indirilebildiğinde haberdar olmak için Google Play Store'a ön kayıt yaptırabilir.