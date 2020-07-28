



Samsung, bugün bir Galaxy Unpacked teaser videosunda, önümüzdeki hafta büyük çevrimiçi etkinlikte yer alacak diğer birçok ürüne ek olarak, Galaxy Watch 3 olduğu anlaşılan tamamen yeni bir akıllı saate işaret etti.

Galaxy Watch 3'ün Heyecan Verici Özellikleri

Roland Quandt ve WinFuture sayesinde, artık tüm teknik özellik sayfası ve çoklu basın renderleri sızdırıldığı için ürün hakkında bilinmeyen çok az şey kaldı. Super AMOLED teknolojisine sahip iki ekran boyutundan söz ediliyor.

Samsung Galaxy Watch 3, hem 2018 Galaxy Watch'ın doğrudan bir ardılı hem de Galaxy Watch Active 2'nin manevi ardılıdır. Bu saat her ikisini popüler kılan özellikleri birleştiriyor. Ekranlar 41 mm model ve 45 mm model olarak sıralanmakta.

Daha küçük versiyon, 360 x 360p çözünürlük ve 247mAh pil ile birleştirilmiş 1,2 inçlik Super AMOLED ekrana sahip. Daha büyük olan model ise aynı çözünürlük ve daha yüksek 340mAh pil kapasitesine sahip 1.4 inçlik Super AMOLED ekran sunuyor.

Samsung yakın zamanda duyurulan Corning Gorilla Glass DX'i Galaxy Watch 3'e ekledi. Yıllardır hayranların favorisi haline gelen dönen çerçeve de bu cihaza eşlik ediyor.

Dönen çerçeve, bilmeyenler için, yeni nesil akıllı saati daha iyi kontrol etmenizi sağlar.

Şirket iki yıl önce piyasaya sürülen ilk Galaxy Watch'da Exynos 9110'u kullanmasına rağmen, şimdi tekrar bu yonga setini yeni nesil Galaxy Watch 3'te kullanılıyor.

Bu nedenle performansta belirgin bir artış beklenmiyor. Ancak Samsung yeni akıllı saati, orijinalin sunduğu 768MB ve 4GB yapılandırması yerine 1GB RAM ve 8GB RAM ile donattı.

Ne var ki 1GB RAM'in varlığı ilginç çünkü Galaxy Watch Active ve Galaxy Watch Active 2'nin her ikisi de 1.5GB RAM içeriyordu.

Beklendiği gibi, Samsung iki bağlantı seçeneği sunuyor. Müşteriler daha ucuz Bluetooth sürümünü tercih edebilir veya 4G LTE desteğiyle daha pahalı sürümü satın alabilirler. 5G sürümü yok.

Tüm akıllı saat modelleri IP68 derecesine sahip. Yani 50 metreye kadar derinliklere dayanabilirler. Bu da yüzme ve diğer açık hava etkinlikleri için mükemmel.

Samsung, Galaxy Watch 3'ü duyurduğunda tek bir şarjla 56 saate kadar kullanım vaat edecek. Ters kablosuz şarj teknolojisi ile uyumlu.