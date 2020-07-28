



Red Magic 5G Mart ayında piyasaya sürüldü ve şimdi halefi gümüş kaplı buhar haznesi ile elden geçirilen soğutma sistemi ile geliyor. Red Magic 5S'nin teknik özellik sayfasının geri kalanı ve telefonun tasarımı ortaya çıktı. Red Magic 5G'ye boyutları ile oldukça benziyor.

Red Magic 5S Özellikleri: 144Hz Ekran, Snapdragon 865 ve Özel Soğutma

5S'nin en büyük yeni üyesi, ICE Ag olarak stilize edilmiş gümüş kaplama soğutma pedine sahip. Çoğu akıllı telefondaki geleneksel bakır ısı borularına göre daha iyi sonuçlar veriyor. Bu da daha düşük ısınma demek. Telefon aynı zamanda önceki 15.000 RPM hızındaki fanını da koruyor ve bu da 55W'lık en yüksek hızlarda şarj olurken cihazın soğumasına yardımcı oluyor.

Ön tarafta, minimum üst ve alt çerçevelere sahip 6.65 inç FHD+ AMOLED ekran var. Tazeleme hızı 144Hz ve 240Hz dokunmatik örnekleme ile birlikte geliyor. Telefon ayrıca rekabetçi oyunlarda en iyi performans için daha yüksek 320Hz dokunma oranına sahip kapasitif dokunmatik tetikleyicilere de sahip.

Arkada 64MP Sony IMX686 birincil kamera, 8MP ultra geniş lens ve 2MP makro atıcı bulunuyor. Çoğu oyun akıllı telefonunda olduğu gibi, RGB aydınlatma da mevcuttur.

Selefi gibi, Red Magic 5S de 16GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 256GB UFS 3.1 depolama ile eşleştirilmiş Snapdragon 865 yonga setinden güç alıyor. Android 10'un üzerine Red Magic OS kurulmuş ve cihaz 55W şarj ile ve aynı 4.500 mAh pil ile birlikte geliyor.

Nubia Red Magic 5S, çift tonlu mavi ve kırmızı kasasının yanı sıra gümüş renkte de gelecek. 8 / 128GB'lık taban versiyon 3.799 CNY (542 $) ve bugün Çin'de ön satışlara açıldı. 4.399 CNY (628 $) fiyatlı 12 / 256GB'lık versiyonun yanı sıra 4.999 CNY (715 $) fiyatlı 16 / 256GB'lık bir modelin de olduğunu söyleyelim. Çin'de resmi satışlar 1 Ağustos'ta başlarken, küresel kullanılabilirlik Eylül ayında gerçekleşecek.

Ürün alım gücü olan ülkeleri hedef alıyor. Bu anlamda Türkiye'ye gelme ihtimali düşük.