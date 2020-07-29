



Samsung Galaxy S10 ile Galaxy S9'daki özel bildirim ışığı alanı kayboldu. Ancak ekran animasyon ışığı ile bu sorun çözüldü. Samsung Galaxy S20 Ultra ve S20 Plus ile ise Play Store'daki Holey Light veya ARC Lighting uygulamaları gibi üçüncü taraf çözümlere benzeyen EdgeLighting+ özelliği güncellendi.

Galaxy S20 Ultra ve Plus'ta Bildirim Işığı

Yeni Galaxy S20, Plus ve Ultra sürümleri ile Samsung, Edge Lighting adlı stok bildirim ışığı çözümünü, ekstra uygulamalar aramanızı gerektirmeyen yepyeni bir seviyeye taşıdı.

Samsung S20+ ve S20 Ultra cihazlarda akıllı bildirim ışığını nasıl açacağınız ve ayarlayacağınız aşağıda açıklanmıştır. Galaxy S20'de akıllı bildirim ışığını açmak için buradaki yazımızı okuyabilirsiniz.

Ayarlar'dan (bildirim çubuğundaki uygulama simgesi) Ekran> Edge ekran> Edge aydınlatması'na dokunun.

Edge aydınlatmasının rengini, efektlerini, genişliğini, saydamlığını ve süresini özelleştirmek için Aydınlatma stili öğesine dokunun.

Bildirim başlıklarında ve gövdesinde belirli bir metin tarafından tetiklenen akıllı bir aydınlatma efekti oluşturmak için Anahtar kelime ekle'ye dokunun.

Ekran açık / kapalı / her ikisi de olduğunda bildirim açılır pencerelerinin değiştirilip değiştirilmeyeceğini seçmek için Edge aydınlatmasını göster öğesine dokunun.

Bir bildirim alındığında Edge aydınlatmasını etkinleştirebilen uygulamaları seçmek için Uygulama seç'e dokunun.

İşlemi tamamladığınızda Bitti'ye dokunun.

Örneğin, Facebook Messenger, WhatsApp veya Gmail bildirimlerinde "coronavirus" kelimesi geçerse Galaxy S20'nizin etrafında kırmızı bir bildirim ışığı göreceksiniz. Biraz çocuksu ancak Galaxy S10 ailesinin Edge Lighting seçeneklerine göre oldukça havalı bir özellik.