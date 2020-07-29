iPhone Ön Kamera Sorunları ve Çözümleri





Apple forumunda iPhone kullanıcıları genellikle bu sorunlardan şikayet ediyorlar:

Ön kamera uygulaması donuyor veya gecikmeli çalışıyor;

Ön kamera siyah bir ekrandan başka bir şey göstermiyor;

Ön ve arka kameralar arasında geçiş yapmak uygulamayı dondurur;

Bazı kamera seçenekleri (HDR, Film rulosu, Flaş) eksiktir;

Kamera flaşı geç çalışır.

Hangi iPhone modeline sahip olduğunuz önemli değil: 4, 4S, 5, 5S veya 5C, 6, 6 Plus, 7, 7S, 8, X, SE, 11 veya diğerleri. Yukarıda belirtilen sorunlardan biriyle karşılaşırsanız, üzülmeyin. Aşağıdaki çözümleri kullanarak iPhone ön kamera sorunlarının çoğunu kolayca düzeltebilirsiniz.

ÖN KAMERA DONAR VEYA SİYAH EKRAN GÖSTERİR

Siyah bir ekran görürseniz veya Kamera uygulamanız sürekli donarsa, sorunu çözmek için aşağıdaki adımları izleyin.

ADIM 1. SORUNU BULUN

“Ön kameram neden çalışmıyor? Bunun iki nedeni olabilir: Yazılım veya donanım sorunu. Ve yapmanız gereken en önemli şey, sorunu bulmaktır.

İlk olarak, Facetime'ı veya başka bir görüntülü sohbet uygulamasını başlatın ve bir arkadaşınızla görüntülü arama yapmaya çalışın.

Her iki iPhone ön kamerasını da kontrol edin. Video görüşmesi sırasında iyi çalışırlarsa sorun yok – zira bir yazılım sorunudur.

Siyah bir ekran görmeye devam etmeniz durumunda, zamanınızı boşa harcamamanız ve Apple destek merkeziyle iletişim kurmanız daha iyi olacaktır.

ADIM 2. KAMERA UYGULAMASINI ZORLA KAPATMAK

Ekran sadece siyah bir görüntü gösteriyorsa, Kamera uygulamasını arka plandan zorla kapatın. Home düğmesine iki kez hızlıca basın veya aşağıdan yukarı kaydırın. Son kullanılan uygulamaların küçük önizlemelerini göreceksiniz. Kamera uygulamasını bulun ve kapatmak için yukarı kaydırın.

ADIM 3. iPHONE'U SIFIRLAMAK

iPhone ön kamera sorununu çözmek için en kolay çözüm iPhone'unuzu varsayılan ayarlara sıfırlamaktır.

Ayarlar> Genel> Sıfırla> Tüm Ayarları Sıfırla'ya gidin. iPhone'unuzu varsayılan fabrika ayarlarına döndürür.

ADIM 4. iPHONE'unuzu YENİDEN BAŞLATIN

Home ve Güç / Uyku düğmelerine aynı anda basın ve Apple logosunun görünmesini bekleyin. Her iki düğmeyi de aynı anda bırakın, iPhone'unuz yeniden başlatılır. Kişisel verileriniz bundan etkilenmez. Bundan sonra Kamera uygulamasını kontrol edin.

ADIM 5. iPHONE'U YENİ GİBİ KURUN

Ön kamera sorunları devam ediyorsa iPhone'unuzu silmeyi ve yeni baştan kurmayı deneyebilirsiniz.

Şarkılar, videolar, kişiler, fotoğraflar vb. Dahil cihazınızdaki tüm verilerin silineceğini unutmayın. Dolayısıyla, değerli verilerinizi kaybetmek istemiyorsanız iCloud'a yedekleyin.

iPhone'unuzu yeniden başlatmak için Ayarlar> Genel> Sıfırla> Tüm İçeriği ve Ayarları Sil yolunu izleyin.

Bu adımları iPhone ön kamera sorunlarınızı çözmezse Apple servisine gidebilirsiniz.