



Samsung’un Galaxy Unpacked etkinliği hala bir hafta uzakta ve çıkışa yaklaşan Galaxy Z Fold 2'ye ilk bakışımızı atıyoruz. Twitter kullanıcısı @hwangmh01, katlanabilir tasarım ve isimlendirmeyi onaylayan ana ekranın bir görüntüsünü paylaştı.

Samsung Galaxy Z Fold 2 Kamera Karşısında

Orijinal Fold’un sağ üst köşesindeki büyük çentiğin bir delikle değiştirildiğini görebiliriz. Kesimin ne kadar büyük olduğu hala belli değil, ancak tek bir kamerayı barındırıyor gibi görünüyor. Bunun dışında Z Fold 2 hakkında henüz başka bir bilgiye sahip değiliz.

Söylentiler, selefi gibi yaklaşık 2.000 dolara mal olacağını ve 120Hz ana ekran, 6.23 inçlik dış ekran ve 64MP ana kameralı yükseltilmiş üçlü kamera kurulumu ile geleceğini gösteriyor.