



Spotify, 2020 2. çeyrek mali raporunu paylaştı ve İsveçli müzik akış platformunun Aylık Aktif Kullanıcı (MAU) sayısının 299 milyona çıktığı görüldü – bu da yıllık bazda %29'luk etkileyici bir artış demek ve 2020 yılının ilk çeyreğinden %5 daha yüksek.

Spotify'ın Abone Sayısı Belli Oldu

Premium abonelerden elde edilen gelir de artarken, “COVID-19 pandemisini çevreleyen belirsizlik” nedeniyle Serbest Nakit Akışı'nda düşüş görülüyor.

Kullanıcı sayısı (milyon) 2019 2.Ç 2020 1.Ç 2020 2.Ç Toplam Aylık Kullanıcılar (MAU) 232 286 299 Premium Aboneler 108 130 138 Reklam Destekli MAU'lar 129 163 170

Hindistan aynı zamanda Spotify'ın beklentileri aştığı bir pazar ve bunun başlıca nedeni “bölgedeki pazarlama kampanyalarından alınan güçlü performans” olmuş. Latin Amerika ve Dünyanın Geri Kalanı olarak geçen pazarlarda yıllık bazda %33 ve %58 artışla en hızlı büyümeyi yaptığı görülüyor.

Nisan ve Mayıs aylarında son iki bölgede beklenenden daha yavaş bir büyüme görülürken, Haziran ayındaki toparlanma dikkatleri çekiyor. Hem Latin Amerika hem de Dünyanın Geri Kalanı için beklentiler yüksekti ancak Kuzey Amerika'daki başarı sonucun dengelenmesine yardımcı oldu.

Spotify, 30 Haziran itibarıyla küresel müzik tüketim süresinin COVID öncesi seviyelerine ulaştığını açıkladı. Tüm bölgeler tamamen toparlandı ve Asya Pasifik ve AB bu değişime öncülük etti, çünkü bunlar virüs yayılımının yavaşladığı ilk pazarlardı. İkinci çeyrek sonunda platform bazında araç içi dinleme COVID öncesi %10 düşüşle Nisan ayında toplamda %50 düşüş gösterdi.