



Kısa formlu video uygulaması TikTok'un değerinin ne olabileceğini hiç düşündünüz mü? Pandemi sırasında popülaritesi artan uygulama, Çinli firma ByteDance'e ait olduğundan, TikTok'un değeri halka açık değildir. Reuters bugün, ABD'deki en popüler uygulamalardan birinin değerine dair çarpıcı bilgiler verdi.

TikTok'un Değeri Nedir?

Bazı ByteDance yatırımcıları TikTok'u satın almakla ilgileniyor ve konuyu bilen insanlara göre bu uygulama 50 milyar dolar değerinde. Bu değer Snapchat üst şirketi SNAP, Inc'e ait 34 milyar dolarlık piyasa değerinin üstünde. 50 milyar dolarlık değerin, TikTok'un 2020 öngörülen geliri olan 1 milyar doların 50 faktörü ile çarpılmasıyla hesaplandığı bildirildi. TikTok, Snapchat'ten çok daha hızlı büyüdü. 2021 yılında gelir tahmininin 6 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

ByteDance, ABD'li kanun yapıcıların uygulamayı yasaklayamaması için TikTok'u satmak istiyor. Bu ayın başlarında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD hükümetinin bir Çinli şirketin mülkiyeti nedeniyle uygulamayı yasaklamaya çalıştığını söyledi. ABD, Çin dışındaki teknoloji ile ilgili tüm firmaların, bazı istisnalar dışında, komünist Çin hükümeti adına casusluk yaptığına inanıyor. Örneğin, dünyanın en büyük akıllı telefon ve ağ ekipmanı tedarikçisi olan Huawei'in güvenlik nedeniyle ABD tedarik zincirine erişmesine izin verilmiyor.

ByteDance özel bir şirket olsa da hissedarlarından biri bu yılın başlarında 140 milyar dolarlık küçük bir hisse satt. Şirketin bu yıl 200 milyar yuan (28 milyar $) gelir elde etme hedefi var.

TikTok CEO'su Kevin Mayer, Mayıs ayında Disney'den şirkete katıldı. Bu hamle TikTok'un daha Amerikan görünmesini sağlamak için yapılmış kasıtlı bir hareketti.