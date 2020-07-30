



Xiaomi'nin yakında Mi 10 Pro'nun overclock yapılmış bir Snapdragon 865 yonga seti (865+ değil) çalıştırması gereken artı bir sürümünü getirmesi bekleniyor. İddia edilen cihaz herhangi bir akıllı telefonda gördüğümüz en yüksek puanı alarak (687.422) AnTuTu listesinde ortalığı birbirine karıştırdı. Şimdi, saygın sızıntıcı Ice Universe yaklaşan cihaz hakkında başka bir ayrıntı daha ortaya çıkardı – bu da özelleştirilebilir bir GPU'ya sahip olacak olmasıdır.

Xiaomi Mi 10 Pro+ ile Gelecek Özelleştirilebilir GPU Nedir?

Tweet'e göre Xiaomi, Mi 10 Pro+'taki Game Turbo uygulamasında bulunan bir grafik kontrol paneli üzerinden cihazı optimize etmeyi sağlamak için Qualcomm ile birlikte çalıştı. Buradan belirli profiller, ayarlar ve hatta tam manuel GPU frekans ayarlamaları seçilebiliyor ve GPU performansı beğeninize göre ayarlanabiliyor. Ekran görüntüleri ayrıca kenar yumuşatma, doku ve anizotropik filtreleri de içermekte.

Mi 10 Pro+'ın 120Hz yenileme hızında ekranı, 4.500 mAh pilin yanında 108MP birincil kamerası ve 120W şarj ile geleceği söyleniyor. Spekülasyonlara göre telefon, CPU saat hızları açısından Snapdragon 865+'ı bile geçecek şekilde hızlandırılmış, overclock edilmiş bir Snapdragon 865 ile gelecek.