



Xiaomi telefonlarda çekilen fotoğraflarda sol alt tarafta filigran dediğimiz cihaz model bilgisi ve kamera detayları yer alır. Bunun fazla "iddialı" olduğunu düşünüyorsanız daha mütevazi olması için yazıyı kapatmayı seçebilirsiniz.

Xiaomi'de Kamera Yazısını Kapatmak

Cep telefonumuzla fotoğraf çekmek artık her gün yaptığımız bir şey haline geldi, çünkü cihazlarımızda fotoğraf ve video çekebilme ve depolayabilme kolaylığı oldukça yükseldi. Yeni amiral gemilerinin sunduğu depolama kapasitesi ve kamera kalitesi sürekli artıyor.

Şu anda, nadiren de olsa iyi kameralara sahip olan ve bir dijital kamerayı kıskandıracak detaylar yakalayan akıllı telefonlar olduğunu görüyoruz. Bu nedenle kameraların kullanımı kullanıcılar için giderek daha önemli hale geliyor, bu da yeni bir telefon alırken değer verilen ana unsurlardan biri.

Cep telefonlarında çekilen fotoğraflar doğrudan sosyal ağlara yüklenebiliyor. Xiaomi Mi 8 Pro ya da Xiaomi Redmi Note 9 Pro gibi cihazlarda varsayılan olarak fotoğraf filigranı açıktır. Yani fotoğraf çekerken kamera sol alt köşeye bir watermark ekler. Nasıl kaldırılacağını bilmek istiyorsanız aşağıda nasıl yapılacağını gösterdik.

Öncelikle yapmanız gereken ana ekrandan Xiaomi cihazınızın “Kamera” uygulamasına girmek.

Kameranın içine girdikten sonra, sağ üst köşede bir menü göreceksiniz.

Girmeniz gereken bir sonraki şey "Ayarlar" menüsü olacak.

Kamera tarafından sunulan farklı ayarları göreceksiniz. Bu durumda "Çift kamera filigranı" bölümüne ilerleyin.

Aşağıdaki örnekte, filigranı açıp kapadığımız iki resim görüyoruz.

Bu şekilde Xiaomi ile çekilen fotoğraflarda filigranı basit şekilde ortadan kaldırmış olacaksınız.