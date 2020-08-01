



Akıllı telefonlara dair en iyi şeylerden biri seçeneklerle her şeyi istediğiniz gibi özelleştirebilmenizdir. Aynı şey Honor 10 Lite için de geçerli. Bazı değişiklikler yapmak istiyorsanız, telefonun ayarlarına dalmanız yeterli ve isteklerinize göre değiştirebileceğiniz ve ayarlayabileceğiniz birçok seçenek göreceksiniz. Değiştirebileceğiniz şeylerden biri ekran parlaklığıdır. Honor 10 Lite'da ekran parlaklığını nasıl ayarlayacağınızı göstereceğiz.

Honor 10 Lite'da Ekran Parlaklığını Ayarlamak

Telefonunuzdaki ekranın çok parlak olduğunu fark ederseniz, parlaklığı azaltabilirsiniz. Ayrıca, Otomatik parlaklık seçeneğini açabilirsiniz ve o anda bulunduğunuz odadaki ışığa bağlı olarak parlaklık seviyesi otomatik olarak değişecektir. Nasıl ayarlayacağınıza bakalım:

Telefonunuzdaki Ayarlar uygulamasını açın

Şimdi Ekran ve parlaklık öğesine dokunun

Parlaklığı isteğe göre ayarlamak için sağa veya sola hareket ettirebileceğiniz kaydırıcıyı bulacaksınız.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Otomatik parlaklığı etkinleştirebilirsiniz. Bunu yapmak için “Otomatik” in yanındaki düğmeye dokunmanız yeterlidir.

Ayrıca, ekranın üstünden aşağı doğru kaydırarak parlaklık seviyesini de değiştirebilirsiniz. Bunu yaptığınızda, parlaklık kaydırıcısı görünür ve sola veya sağa sürükleyebilirsiniz.

Bu kadar.

Kısa bir not – akıllı telefonunuzdaki parlaklık seviyesini düşürmek pili biraz daha uzun götürebilir.