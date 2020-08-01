



Ekranın parlaklığı önemlidir ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlamak istediğiniz zamanlar olabilir. Cihazda biraz şarj tasarrufu sağlamak için parlaklığı ayarlamak istiyorsanız bunu kolayca yapabilirsiniz.

iPad'de Ekran Parlaklığını Ayarlamak

iPad'in ekran ve parlaklık ayarlarının altında çok sayıda seçenek bulunur ve bazı ince ayarlar yapmanıza izin verilir.

Parlaklık ve Otomatik parlaklık

İlk olarak, Ayarlar> Ekran ve Parlaklık'a gidin. Bunun altında, parlaklığın ihtiyaçlarınıza göre ayarlanabileceği bir parlaklık kaydırıcısı göreceksiniz. Parlaklık gerçekten yüksekse, kaydırıcıyı sola doğru çekin.

Bu parlaklık kaydırıcısının hemen altında, Otomatik parlaklık seçeneği bulunur. Çevrenin ortam ışığını algılayan ve ardından ekran ışığını buna göre ayarlayan bir özelliktir.

iPad'de parlaklık nasıl ayarlanır: Night shift

Night shift, iPad'de ekran parlaklığını çok akıllıca ayarlayan başka bir kullanışlı moddur. Bu mod açık tutulduğunda daha kolay uyumanıza yardımcı olmak için ekran parlaklığı loş mavi ışığa döner.

Bu özelliği açmak için Ayarlar> Ekran ve Parlaklık bölümüne gidin ve Night shift özelliğini bulun. Zamanını planlamak istemeniz durumunda seçeneklere bakın. Zamanlamayı manuel olarak seçmek için Zamanlama'yı açın.

iPad'de parlaklık nasıl ayarlanır: True tone

Yakın zamanda yepyeni bir iPad Pro 9.7 inç veya 10.5 inç veya daha büyük 12.9 inç'e geçmişseniz, True Tone, iPad'inizde mükemmel bir deneyim sunmak için entegre edilmiş bir özellik olarak karşınıza çıkacak. Cihazın ortam ışığının davranışını taklit etmek için ekranın rengini ve yoğunluğunu ayarladığı gelişmiş çok kanallı bir sensörü kullanır. Böylece görüntülerin daha doğal bir şekilde temsil edilmesine yardımcı olur.

iPad'de parlaklığı işte bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Sadece adım adım süreci takip edin.