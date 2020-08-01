



Opera tarayıcısı bazı oldukça kullanışlı özelliklerle birlikte gelir ve en iyi özelliği birçok şeyi özelleştirebilmenizdir. Bazı seçenekleri değiştirerek, tarayıcının görünümünü değiştirebilirsiniz. Çok sayıda yer işaretiniz varsa, bunlar tarayıcının üstündeki yer işaretleri çubuğunda görüntülenir. Ama isterseniz bu kısmı saklayabilirsiniz. Burada, bu makalede, Opera'da yer imleri çubuğunun nasıl gösterileceği veya gizleneceği hakkında hızlı bir rehber paylaşacağız.

Opera'da Yer İmlerini Kapatmak (Android, iOS)

Opera tarayıcısında değişiklik yapmak çok basittir. Neredeyse her şeyi size uygun şekilde ayarlayabilirsiniz ve bu şekilde tarayıcıyı kullanmanın her zaman eğlenceli olmasını sağlarsınız. Yer imleri çubuğunun tarayıcının üstünde gösterilmesini sevmiyorsanız, gizleyebilirsiniz. Varsayılan olarak, gösterilecek şekilde ayarlanmıştır. Bunu nasıl değiştireceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Telefonunuzda Opera tarayıcısını açın

Şimdi ekranın sağ üst köşesindeki üç yatay çizgiye dokunun

"Görünüm" bölümünün altında Yer imleri çubuğunu göster seçeneğini görürsünüz (varsayılan olarak açık olduğundan tuş mavi renktedir)

Yer imleri çubuğunu göster'in yanındaki düğmeyi açın / kapatın

Bu kadar. "Yer imleri çubuğunu göster" seçeneğini başarıyla kapattınız. Bir noktada tekrar açmak isterseniz, aynı adımları izleyin ve düğmeyi etkinleştirin.