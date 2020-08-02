



Samsung, geçen hafta dünyaya Galaxy Z Flip 5G'yi tanıttı ancak çok yakında iyi bir rakiple karşılaşabilir. Yeni sızan görüntüler Motorola Razr (2020) 5G'nin ilk kez nasıl görüneceğini gösteriyor. Daha küçük bir çene ile birlikte daha şık bir tasarım karşımızda olacak.

Motorola Razr (2020) 5G Tasarımı ile Çığır Açabilir

Kod adı 'Motorola Odyssey' ve bu yılın başlarında piyasaya sürüldüğünde Motorola Razr (2020) olarak pazarlanacak. Motorola, tasarımda çok daha zarif bir his yaratan ince ama çok önemli değişiklikler yaptı.

Örneğin dahili ekran bir kez daha 6.2 inç olarak ölçülmesine rağmen çok daha büyük görünüyor. Daha ince çerçeveler bunun nedeni. Motorola çentiği korudu ancak paneli telefonun üstüne doğru da uzattı.

Ekranın altındaki büyük çeneyi azaltmak için de çaba sarf edilmiş. Motorola bu sefer kapasitif parmak izi tarayıcısını alandan kaldırdı.

Tarayıcı muhtemelen bir ekran içi alternatifiyle veya yana monte edilmiş güç düğmesi ile değişecek. Kuşkusuz, ikincisi bunun için biraz küçük görünüyor, ancak ayrıntılı olarak görülemiyor, bu nedenle bu aşamada kesin olarak hiçbir şey söylenemez.

Premium akıllı telefonlar genellikle en yeni Snapdragon 800 serisi yongası ile gelir. Ancak katlanabilir cihazların üretimi pahalıdır ve Motorola 5G bağlantısı da sunarken fiyatı düşük tutmak istiyor, bu nedenle Snapdragon 765'i Razr (2020) içinde kullanma kararı verecek. En az 6 ya da 8 GB RAM bekleniyor. Pil kapasitesi 3000 mAh altı olacak ve fiyatlar ise 1500 dolar seviyesinde.