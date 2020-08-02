



Çarşamba gününe az kaldı. Samsung Galaxy Note20 ve Note20 Ultra önümüzdeki hafta duyurulacak ve biz de sizin kadar heyecanlıyız. Unpacked etkinliğine kalan günleri sayarken, Roland Quandt tarafından telefonların aksesuar kılıfları için bir dizi resmi render yayımlandı.

Samsung Galaxy Note20 Böyle Görünüyor

Karşımızda pek alışılmış kılıf tasarımları var. Arka ve yanlar için düz bir deri kılıf tercih edilmiş – yakından bakarak dokunun silikon olmadığını söyleyebiliriz.

Diğer iki kılıf ise biraz daha ilginç. Birincisi daha önce sızıntısı yapılan antimikrobiyal kaplamalı Smart Clear View Cover'a (veya Galaxy S20 aksesuarlarındaki terminolojiyi ödünç alırsak S-View Flip kapağı diyebiliriz) çok benziyor.

Altındaki ekranı gösteren şeffaf bir şeride sahip ve kapak kapalıyken özel bir arayüz devreye giriyor. Ayrıca S-View özelliği olmayan bir 'normal' kılıflı kapak da var, bu kılıfta kredi / bankamatik / kimlik kartı cebi var.

















Kılıflar, telefonların renklerine uygun tonlarla geliyor, yine de Mystic White Ultra için beyaz bir kılıf görmüyoruz. Her durumda, daha fazla renk ve daha fazla kılıf mutlaka olacaktır. Görüntülerde kapağın yarı kapalı olduğu kılıflar Galaxy Note20 ve diğerleri ise Note 20 Ultra'ya aitler.