Samsung Smart TV'ye Chrome Kurmak (veya Başka Tarayıcı)





Samsung Smart TV'ler önceden yüklenmiş bir web tarayıcısı ile gelir. Model yılına veya seriye bağlı olarak tarayıcı akıllı hub ana ekranında veya önceden yüklenmiş ek uygulamalar sayfasında bulunabilir. Peki Tizen OS'li Samsung Smart TV'lere Chrome gibi alternatif tarayıcılar kurulabilir mi?

Samsung Smart TV'ye Chrome Kurmak (veya Alternatif Tarayıcı)

Samsung web tarayıcısının özellikleri sınırlıdır. Buna rağmen Samsung TV'lere Chrome web tarayıcısı kuramazsınız. Bu durum Mozilla ve Opera gibi tarayıcılar için de geçerli. Üstelik Samsung'un tarayıcısı Flash, ActiveX ve bazı HTML5 tabanlı videolar ile uyumlu değildir. Fotoğraf veya başka içerikleri de indiremezsiniz ve yükleme süreleri yavaş olabilir.

Ne yazık ki, önceden yüklenmiş Samsung Smart TV web tarayıcısını silemez veya bir alternatif bir tarayıcı indirip kuramazsınız. Ancak Samsung TV'nizde farklı bir web tarayıcısının kullanılmasına izin veren bazı çözümlere başvurabilirsiniz.

Başka Bir Tarayıcı Sunan Bir Medya Aracı Bağlayın

Samsung Smart TV'de alternatif bir web tarayıcısına erişmenin bir yolu, Roku, Fire TV, Google Chromecast veya Apple TV gibi bir eklenti medya yayın aracı kullanmaktır. Chrome gibi web tarayıcılarında gezinmek için bu cihazların uzaktan kumanda sistemini kullanabilirsiniz. Ülkemizde Google Chromecast ve Apple TV araçlar satılıyor.

Dizüstü / Masaüstü Bilgisayarı Samsung TV'nize Bağlayın

Samsung Smart TV'nize Chromecast veya Apple TV bağlamak yerine PC veya dizüstü bilgisayar bağlayın. Bu işlemi HDMI veya VGA bağlantısıyla yapabilirsiniz. PC'nizde yapabileceğiniz neredeyse tüm görevleri Samsung TV ekranında yaparsınız.

Bu yöntemin avantajı TV ekranınızda aşina olduğunuz tarayıcıları kullanabilmeniz ve diğer PC işlevlerini gerçekleştirebilmenizdir. Internet Explorer, Microsoft Edge ve bu kılavuzda geçen diğer Mozilla ve Opera tarayıcılar buna dahil. PC'nize yüklediğiniz tüm web tarayıcıları Samsung TV ekranınızda görüntülenebilir. Web tarayıcısında gezinmek için PC'nize bağladığınız klavyeyi veya fareyi kullanabilirsiniz.

Ekran Yansıtma Özelliğini Kullanın

Ekran Yansıtma neredeyse tüm Samsung Akıllı TV'lerde desteklenir. Kurulumu ise model yılına ve seriye göre değişir.

Birinci seçenek: Uzaktan kumandanızdaki Source / Kaynak düğmesine basın, ardından TV menüsünde Screen Mirroring / Ekran Yansıtma seçeneğini seçin.

İkinci seçenek: Uzaktan kumandanızda Menü'yü seçin, ardından Ağ> Ekran Yansıtma'yı seçin.

Üçüncü seçenek: Menü> Ağ> Uzman Ayarları> Wi-Fi Direct'i seçin.

Ayrıca Windows PC için de ekran yansıtmayı açmanız gerekiyor:

PC'nizde Ayarlar'a gidin.

Bluetooth ve diğer cihazlarda Bluetooth veya başka bir cihaz ekle'yi seçin. Bu sizi Cihaz Ekle sayfasına götürür. PC kullanılabilir cihazları tarar.

Bu adım sırasında TV'nizin açık olması gerekir.

Samsung TV'niz cihaz listesinde göründüğünde seçin ve PC'nizin Samsung TV'nize bağlanmasını bekleyin.

Bağlantınız onaylandığında, PC ekranınız Samsung TV'de görüntülenecektir.

Akıllı telefonda ekran yansıtmayı ayarlamak için adımlar: