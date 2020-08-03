En İyi iPhone Hızlı Şarj Cihazları


Apple'a göre hızlı şarj cihazlarıyla birçok iPhone modelinde 30 dakikada yüzde 50 pil şarjına ulaşabilirsiniz. Peki en iyi iPhone şarj cihazları neler?

Hızlı şarjı destekleyen iPhone modelleri:

  • iPhone 8, iPhone 8 Plus
  • iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

Apple'ın resmen sattığı hızlı şarj cihazları:

  • Apple 18W, 29W, 30W, 61W, 87W veya 96W USB-C

Anker PowerPort PD2

  • Yuvalar: 1x USB-C, 1x USB-A 
  • Güç: 30W (18W USB-C PD/12W USB-A PowerIQ)
  • Katlanabilir priz ucu
  • Kablo dahil değil

Aukey LLTSEU118935 PA-Y9

  • Yuvalar: 1x USB-C, 1x USB-A
  • Güç: 30W (tek)/ 18W (çift mod)
  • Katlanabilir priz ucu
  • Kablo dahil değil

Anker Atom PowerPort PD 1

  • Yuvalar: : 1x USB-C PD
  • Güç: 18W PowerIQ 3.0 Type C
  • Ultra taşınabilir: 2,5 cm kalınlık, 30g
  • Kablo dahil değil
  • Type-C'den Lightning dönüştürücü kablo gerektirir.