En İyi iPhone Hızlı Şarj Cihazları





Apple'a göre hızlı şarj cihazlarıyla birçok iPhone modelinde 30 dakikada yüzde 50 pil şarjına ulaşabilirsiniz. Peki en iyi iPhone şarj cihazları neler?

Hızlı şarjı destekleyen iPhone modelleri:

iPhone 8, iPhone 8 Plus

iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

Apple'ın resmen sattığı hızlı şarj cihazları:

Apple 18W, 29W, 30W, 61W, 87W veya 96W USB-C

Anker PowerPort PD2

Yuvalar: 1x USB-C, 1x USB-A

Güç: 30W (18W USB-C PD/12W USB-A PowerIQ)

Katlanabilir priz ucu

Kablo dahil değil

Aukey LLTSEU118935 PA-Y9

Yuvalar: 1x USB-C, 1x USB-A

Güç: 30W (tek)/ 18W (çift mod)

Katlanabilir priz ucu

Kablo dahil değil

Anker Atom PowerPort PD 1