



Tüm Samsung akıllı telefonlarda kullanılabilen ve root işlemlerinin vazgeçilmezi olan Odin yazılımının indirme linklerini paylaşıyoruz. Odin, Samsung akıllı telefonlar ve tabletler için Windows tabanlı bir ROM flash'lama aracıdır. Özel ROM'ları, resmi OTA güncellemelerini ve diğer benzer dosyaları Samsung cihazlarına manuel olarak flaşlamak için kullanılan en popüler araçtır. Odin, .tar / .tar.md5 uzantılı dosyaları tanır, ancak .zip dosyalarını desteklemez, bu nedenle custom ROM'ları Odin'e .zip biçiminde flash'lamak genel olarak tercih edilmez.

Odin Yazılımını İndirmek ve Yüklemek

En popüler Chainfire CF-Auto-Root kernel'leri gibi geliştiriciler tarafından sağlanan özel kernel'ler .tar biçiminde gelir ve root erişimine izin verdiğiniz Samsung cihazlarda bunları Odin'i kullanarak flash'layabilirsiniz. Aşağıda tüm Samsung akıllı telefonlar (tüm modellerle uyumlu) için son Odin sürümlerinin doğrudan indirme bağlantılarını verdik.

Tüm Android işletim sistemlerini kapsayan üst sürüm Samsung ürün yazılımı güncellemelerini cihazınıza yüklemek için Odin'i kullanmak istiyorsanız, önce Geliştirici Seçeneklerinde USB Hata Ayıklamayı etkinleştirmeniz ve PC'ye cihazınız için uygun Samsung USB sürücülerini yüklemeniz gerekir. Samsung USB sürücülerini verilen bağlantıdan indirebilirsiniz:

Odin flash aracı PC'ye indirildikten sonra, .zip dosyasını ayıklayın ve Odin.exe'yi Yönetici olarak çalıştırın. Ardından root rehberlerimize bakarak Samsung cihazınızı root'layın.

En Son Odin Sürümleri İndirme Linkleri

Burada Odin'in en son ve daha eski sürümlerine doğrudan bağlantılar verdik. Gerekli sürümü şu bağlantılardan indirebilirsiniz: