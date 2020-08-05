



Bilindiği üzere Pixel telefonlar piyasadaki en iyi kameralı telefonlar arasındadır. Yeni Pixel 4a, ilk olarak Pixel 4 ile sunulan Live HDR+ ve Dual Exposure özelliklerini desteklemektedir. Teknoloji devi, iki özelliğin nasıl çalıştığını açıklayan ayrıntılı bir blog yazısı yayınladı.

Pixel 4'teki HDR+ Özelliği Nedir?

İlk olarak, Live HDR+ nedir? Bu özellik final HDR+ fotoğrafın nasıl görüneceğinin gerçek zamanlı bir önizlemesini gösteriyor. Bunun yalnızca farklı bir algoritma kullanılarak türetilmiş bir önizleme olduğunu unutmayın. Gerçek HDR+ önce 3-15 adet düşük pozlanmış fotoğraf çeker (gürültüyü azaltmak için) ardından hizalar ve birleştirir.

Birleştirmeden sonra, hem vurgulamalarda hem de gölgelerdeki ayrıntıların daha iyi görülebildiği final fotoğrafı üretmek için ton eşleme uygulanır. Telefon, bunu başarmak için ilginç bir 2D histogram hesaplaması yapar.

Ancak, mevcut mobil yonga kümelerinin bunu saniyede 30 kez yapacak hesaplama gücü yok. Bunun yerine AI kullanılır. Görüntü küçük fayanslara dilimlenir ve AI her biri için ton eşlemesini tahmin eder. Ardından vizördeki her piksel en yakın döşemelerin ton haritaları üzerinden hesaplanır.

İşte tahmini görüntü ile gerçek HDR+ sonucu arasında bir karşılaştırma. Tümüyle aynı tahmin etmiyor ancak oldukça yakın görünüyor (özellikle bunu telefonun ekranında görüntüleyeceğiniz düşünüldüğünde).

Vurguları ve gölgeleri dengelemek HDR+ tarafından otomatik yapılır. Çift Pozlama kaydırıcıları, işlem üzerinde manuel kontrol sağlar, böylece fotoğraf makineniz için istediğiniz görünümü elde edebilirsiniz. Bunu tabii daha sonra RAW dosyasını işleyerek de yapabilirsiniz.