



Uygun fiyatı ve kompakt gövde oranıyla ön plana çıkan Reeder P11 segmentinin en çok satan telefonları arasında. Bu yazımızda Reeder P11 stock ROM kurulum adımlarından bahsedeceğiz. Stock ROM indirme dosyaları için adımları takip edin.

Reeder P11 Stock ROM Kurulumu

Reeder P11 diğer Reeder telefonlar gibi MediaTek işlemcilerle geliyor. Bu yonga setinin ROM kurulum adımları kendine has olmaktadır. Cihazınıza dair ters giden bazı durumlar yaşadığınızda stock ROM'a dönerek her şeyi ilk günkü haline getirebilirsiniz. Öyleyse işlemlere geçelim.

İndirme Dosyaları

Driver: www.hizmetler.reeder.com.tr/rom-takip/uploads/GN_usb_driver/GNusbdriver.rar

ROM yükleme aracı: www.hizmetler.reeder.com.tr/rom-takip/uploads/Sp/SP_Flash_Tool_v5.1720_Win.rar

Reeder P11 stock ROM dosyası: www.hizmetler.reeder.com.tr/rom-takip/uploads/P11S/P11S_0408_V1001.zip

Adımlar

Reeder P11'in en az %20 şarjı olduğundan emin olduktan sonra telefonunuzu kapatın. Ardından yukarıda yer alan Driver ve ROM yükleme aracını bilgisayarınıza indirin.

SP_Flash_Tool dosyasını açın ve flash_tool aracına çift tıklayarak programı çalıştırın. Karşınıza çıkan aşağıdaki ekranda sağdan ikinci choose butonuna basarak indirdiğiniz P11 stock ROM dosyasının içindeki MT6753_Android_scatter belgesini seçin.

3. Flash Tool aracının son alt kısmında yer alan Download Only açılır menüsünden Firmware Upgrade'i seçin.

4. Ardından sol üst taraftaki Download butonuna bir kez basın.

Şimdi Reeder P11 kapalı durumdayken telefonu Ses Kısma tuşuna basılı tutarak bilgisayara USB kablosuyla bağlayın. Telefon bilgisayar tarafından tanındığında Stock ROM kurulum işlemi otomatik olarak başlayacak.

Elinizi ses kısma tuşundan çekebilir ve stock ROM kurulumunun tamamlanmasını bekleyebilirsiniz. Kablo bağlantısını koparmayın ve işlem birkaç dakikada bitmiş olacak. Ardından Reeder P11'i çalıştırabilirsiniz.