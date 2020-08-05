Samsung Galaxy Note 20 ve Ultra'nın Tüm Özellikleri





Sade, dikdörtgen ama zarif bir tasarımla gelen Note 20 ailesi bir Galaxy Note 20 bir de Note 20 Ultra'dan oluşuyor. Ultra'nın arka panellerinde yumuşak mat bir kaplama var. Normal Note 20 ise mat camın görünümünü ve yumuşak dokunuşunu taklit eden polikarbonattan yapılmış.

Boyutları çok farklı değil – Note 20 Ultra 77.2 x 164.8 x 8.1 cm boyutunda ölçülürken, Note 20 75.2 x 161.6 x 8.3 cm ile biraz daha küçük. Note 20 Ultra, 208 g ağırlığında ve Note 20, 192 g ile biraz daha hafif.

İkisi arasındaki diğer bir önemli fark her ikisinde de ergonomi için kenarlara doğru uzanan bir arka panel bulunması ancak sadece Galaxy Note 20 Ultra'nın Edge ekranı olmasıdır. Note 20, kavisli ekranın hayranı olmayanları memnun edecek daha klasik düz ekrana sahip.

Samsung Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra ekranı

Tabii ki, her iki telefonda da AMOLED paneller var. Note 20 Ultra 2400 FHD+ panel ile geliyor. Note 20'de inç başına 393 piksel varken Note 20 Ultra'da 511 PPI var.

Ancak her iki telefonda da çok keskin. Note 20 Ultra'nın AMOLED ekranı 120 Hz dinamik yenileme hızına sahipken Galaxy Note 20, 60 Hz'de kalıyor. En azından pil ömrü daha uzun olacak.

Süper ince çerçeveler sayesinde ekranlar neredeyse kenarsız ve selfie kamera için üst ortada sadece küçük bir delik var. Şimdiye kadar hepimizin alışkın olduğu bir tasarım estetiği.

Samsung Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra teknik özellikleri

Galaxy Note her zaman "özellik kralı" olmuştur. Note 20 Ultra, elbette – 7 nm'lik bir işlemciye sahip. 3.0 GHz hızında sekiz çekirdekli işlemcisi, 8 GB veya 12 GB RAM seçeneği ve 128 GB'tan 512'ye kadar değişen depolama seçenekleri var. Ayrıca microSD yuvalı. Galaxy Note 20, 2.7 GHz işlemcili, yine sekiz çekirdekli, 7 nm çipli, 8 GB RAM'li ve 128/256 GB depolama seçenekli.

Hem Galaxy Note 20 hem de Note 20 Ultra 5G bağlantısını destekleyecek, ancak pazara ve konuma bağlı olarak, sadece 4G modelleri de olacak. 4G Note 20 Ultra'da sadece 8 GB RAM var, ancak üç farklı depolama seçeneği sunuluyor, 4G Note 20 sadece bir seçenekle geliyor – 8 GB / 256 GB.

Samsung Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra kamerası

Note 20 Ultra 108 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş kamera ve 12 MP telefoto kameraya sahip. Ayrıntılı lensleri sayesinde 5x saf optik zoom elde ediliyor. Yazılım geliştirmeleriyle 50x süper çözünürlüklü zoom elde ediliyor.

Galaxy Note 20 biraz daha mütevazi – 12 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş ve 64 MP telefoto kameraya sahip. Burada saf optik zoom yok; 3x hibrit zoom ve 30x süper çözünürlüklü yazılım yakınlaştırması var.

Her iki kamera modülü de video kayıt kararlılığını artıran ve daha yavaş deklanşör ayarlarına ihtiyacınız olduğunda düşük ışıkta çekim yaptıran optik görüntü sabitlemeye sahip.

Galaxy Note 20 serisi, 24 FPS'de 8K video kaydı ile işleri sinematik seviyelere taşıyor. Üç dahili mikrofon ile ses kaydı yönü değiştirilebiliyor.

Önde her iki telefonda da aynı selfie kameralarımız var – çift piksel otomatik odaklamalı 10 MP bir snapper.

Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra S Pen geliştirildi

S Pen, Note'un imzası oldu. Wacom ile çalışan bu dijital kalem Note hayranlarına yıllarca gerçekçi yazma ve çizim deneyimleri sundu. Jiroskop ve ivme sensörleri, 8 ms'lik reaksiyon süreleri, farklı hareketlere karşı hassasiyet gibi geliştirmeler söz konusu.

DeX geliştirildi

Samsung DeX oldukça keyif aldığımız havalı bir özellikti. Bu cihazlarda daha da gelişti. Telefonunuzu mini bir PC'ye dönüştürüyor, arayüzü tamamen masaüstü benzeri bir ortam haline getiriyor – Note 20'leri sadece harici bir monitöre ve klavyeye bağlamanız yeterli.

Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra fiyat ve çıkış tarihi

Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra 21 Ağustos'ta piyasaya sürülecek. Cihazlar şimdi ön siparişte – Galaxy Note 20 999$'dan başlıyor, Galaxy Note 20 Ultra 1.299$ ve üstüne satılıyor.