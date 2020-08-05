



Samsung'un büyük etkinliğinden bir gün önce bile sızıntılar yavaşlama belirtileri göstermiyor. Bu kez katlanabilir bir kablosuz şarj cihazı ile ilgili görüntüler var. Kaynak saygın bir sızıntıcı olan @rquandt'den gelmekte.

Samsung'un Katlanır Kablosuz Şarj Cihazı

Şarj cihazının model numarası EP-N3300'dür ve uzayabilir veya ayağa dikilebilir. Ne var ki desteği ayarlanabilir görünmüyor. Raporun belirtiği gibi 9W kablosuz şarj hız değeriyle ortada çok özel bir şey yok diyebiliriz.

Şarj cihazı siyah ve beyaz olarak geliyor ve kutuda Samsung dışındaki diğer cihazlarla yani Apple iPhone gibilerle kullanılabileceği söyleniyor. Ancak çoğu telefon aynı Qi kablosuz şarj standardını desteklediğinden tümüyle uyumlu olacaktır diyebiliriz.