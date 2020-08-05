



Xiaomi Mi 10 Pro Plus son zamanlarda radarımızdan çıkmıştı. Bu yüzden telefon hakkında hala oldukça az bilgiye sahibiz. Neyse ki ilk sızıntılar gelmeye devam ediyor ve şimdi bataryasına dair bir bilgi var. Kaynak Alman TUV Rheinland sertifikasyon kuruluşuna ait.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus ve Çift Hücreli 4,500 mAh Bataryası

Listeye göre TUV, her biri 2.250 mAh olan iki ana pil hücresi tespit etmiş ve toplam 4.500 mAh pil kapasitesine işaret ediliyor. Bu bilgiler heyecan verici yeni Xiaomi telefonu da onaylıyor. Cihazda hızlı şarj olacağı kuvvetle ihtimal. Zira piyasadaki hızlı şarj çözümlerinin çoğu ultra hızlı şarj hızlarını desteklemek için pilin en az ikiye bölünmesini gerektiriyor.

Xiaomi'nin geçen ay 3C'de onaylanmış bir 120W hızlı şarj cihazı olduğu düşünüldüğünde bu şarj cihazının Mi 10 Pro Plus için tasarlandığını düşünmek muhtemelen güvenli olacaktır.