Hem Google hem de Microsoft bu teknolojiye çok para harcadığından beri bulut oyunculuğu ciddi şekilde gelişti. İki büyük bulut oyun hizmeti şu anda piyasada mevcut ve önümüzdeki aydan itibaren birçok oyun daha göreceğiz.

Gears 5, Destiny 2 ve Diğer Xbox ve PC Oyunları Mobilde

Bulut oyun teknolojisi sadece en üst düzey donanım ihtiyacını ortadan kaldırmaz, aynı zamanda hareket halindeyken üst kalite oyun oynamanıza izin verir.

Google Stadia ve NVIDIA GeForce NOW aynı hizmeti biraz farklı şekilde sunuyor. Birincisi abonelere biraz sınırlı bir oyun kataloğuna erişim sunuyorlar ve bu oyunları PC ve uyumlu Android telefonlarda oynatmalarına izin veriliyor. Bulut üzerinden oynayabilmeniz için önce bu oyunlara sahip olmanız gerek veya Premium abonelik için ödeme yapıp ayda bir veya iki oyuna erişim elde edebilirsiniz.

Öte yandan, NVIDIA GeForce NOW'un maliyeti daha düşüktür ve abonelerin sahip oldukları oyunları en yeni grafik kartlarıyla üst düzey bir bilgisayarda oynamalarına izin verir.

Eylül ayından itibaren Microsoft, bir yıldan uzun süredir beta sürümde olan kendi bulut oyun hizmetini başlatacak. Şu anda hizmet Project xCloud olarak biliniyor, ancak açılışta başka bir ad alacak. Bununla ilgili olarak, Microsoft 15 Eylül'de Project xCloud'u başlatacak ve hizmete erişim tüm Xbox Game Pass Ultimate aboneleri için ücretsiz olacak.

Microsoft Project xCloud nedir?

Project xCloud ile Xbox Game Pass Ultimate üyeleri, Android telefonlarında veya tabletlerinde 100'den fazla oyunu buluttan oynayabilecek. Diğer iki rakip servisin aksine, onları oynayabilmek için oyunların hiçbirine sahip olmanız gerekmez. Xbox Game Pass Ultimate aboneliği (aylık 15 $) için ödeme yaptığınızda, PC veya Xbox One'da oynayabileceğiniz yüzlerce oyuna erişebilirsiniz. Hepsi bir Android akıllı telefon / tablette oynatılamayacak, ancak 100'den fazla olduğundan oldukça fazla.

Destiny 2 ve Gears 5 gibi isimleri oynayabilip oynayamayacağınızı merak ediyorsanız, cevap EVET. Sadece bu değil, Microsoft Studios ve bazı üçüncü taraf geliştiriciler tarafından yayınlanan tüm oyunlar, lansman gününde Xbox Game Pass Ultimate abonelerine ücretsiz olarak sunulacak.

PC için Yakuza Kiwami 2 ve Life Me Strange serisinin arkasındaki stüdyo olan Dontnod'un yeni oyunu Tell Me Why sahnede olacak.

Project xCloud lansmanda 22 pazarda satışa sunulacak: Avusturya, Belçika, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, İspanya, Güney Kore, İsveç, İsviçre, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri.