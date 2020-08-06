



Galaxy Tab S7+ ve S7 gerçek birer amiral gemisi tablettir. S7+ önde Samsung Galaxy S20 Ultra ve Note 20 Ultra serisine benzer şekilde, 120Hz'lik 12.4 inç bir AMOLED ekrana sahip. iPad Pro serisi de aynı yenileme hızını destekler ancak LCD ekranlarla birlikte geldiklerinden, bu tür yüksek yenileme hızına sahip ilk AMOLED tablet budur.

Samsung Galaxy Tab S7 ve S7+ Tüm Özellikleri

Snapdragon 865 Plus işlemci ile işler daha ilgi çekici hale geliyor. Hangi depolama seçeneğini kullandığınıza bağlı olarak 6 veya 8GB RAM var. Burada da 5G desteği de var. 10.090mAh pil ekranı açık tutmakta ve kutudan 45W hızlı şarj çıkar.

İşte özellikler:

Samsung Galaxy Tab S7+ Özellikleri Ekran 12.4", 2800 x 1752, sAMOLED 120Hz İşlemci Qualcomm Snapdragon 865 Plus Bellek 6GB RAM + 128GB depolama / 8GB + 256GB depolama, microSD kart yuvası Kamera 13MP ana + 5MP ultra-geniş, 8MP ön kamera Batarya 10,090mAh, 45W Super Fast şarj Biyometrikler Ekran parmak izi, yüz tanıma Bağlantı 5G + LTE + Wi-Fi 6, Bluetooth 5 Diğer işlevler Bluetooth S Pen, DeX Mode, Android 10, OneUI 2.5, Quad AKG hoparlörler Ölçü ve ağırlık 285 x 185 x 5.7mm, 575gr Renkler Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Bronze

Samsung Galaxy Tab S7 ise daha küçük bir tablet. Benzer bir tasarıma ve daha küçük bir 11" LCD ekrana sahip. 120Hz yenileme hızıyla aynı pürüzsüz deneyimi sunar.

5G ve LTE desteği ile gelen Tab S7+'a kıyasla aşağıdaki özellliklere sahip: